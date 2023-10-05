Военные Тюмени будут танцевать, чтобы справится с посттравматическим расстройством

Ольга Коробейникова проведёт культурные и социальные мероприятия в рамках работы НКО. Главное из них — новый проект «Мосты солидарности» для участников СВО и их семей. Военным будет оказана поддержка чтобы им было легче справиться с посттравматическим расстройством, сообщает издание NEFT.