Военные Тюмени будут танцевать, чтобы справится с посттравматическим расстройством

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Ольга Коробейникова проведёт культурные и социальные мероприятия в рамках работы НКО. Главное из них — новый проект «Мосты солидарности» для участников СВО и их семей. Военным будет оказана поддержка чтобы им было легче справиться с посттравматическим расстройством, сообщает издание NEFT.
Консультации проведут с психологом, в рамках культурных мероприятий военные будут учиться петь и танцевать. Запланировано проведение мастер-классов.
«Мы беремся за их моральную поддержку, творческое развитие и помощь в раскрытии потенциала. Чтобы они развивались в различных направлениях. Всего будет задействовано 30 семей. С некоторыми мы уже переговаривали, они очень горят этой идеей», — сообщила Ольга Коробейникова.
Проект уже поддержал руководитель тюменского объединения НКО Михаил Мельцер.