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Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Военные Тюмени будут танцевать, чтобы справится с посттравматическим расстройством

Военные Тюмени будут танцевать, чтобы справится с посттравматическим расстройством

5 октября 2023, 12:26
Фото: NEFT
Тюменская общественница поможет бойцам СВО. После спецоперации у военных наблюдается посттравматическое расстройство.

Ольга Коробейникова проведёт культурные и социальные мероприятия в рамках работы НКО. Главное из них — новый проект «Мосты солидарности» для участников СВО и их семей. Военным будет оказана поддержка чтобы им было легче справиться с посттравматическим расстройством, сообщает издание NEFT.

Консультации проведут с психологом, в рамках культурных мероприятий военные будут учиться петь и танцевать. Запланировано проведение мастер-классов.

«Мы беремся за их моральную поддержку, творческое развитие и помощь в раскрытии потенциала. Чтобы они развивались в различных направлениях. Всего будет задействовано 30 семей. С некоторыми мы уже переговаривали, они очень горят этой идеей», — сообщила Ольга Коробейникова.

Проект уже поддержал руководитель тюменского объединения НКО Михаил Мельцер.

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#Культура#Новости тюмени#Тюменцы#Военные
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