nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Военная переподготовка на полегоне

Около тысячи тюменских подростков обучат военной службе за 3 млн рублей

19 сентября 2023, 14:40
Фото: 1MI
Военная переподготовка на полегоне
Тюменские ребята пройдут спецобучение и подготовку к военной службе. Региональный центр «Аванпост» потратит на эти цели 3 млн рублей.

Мероприятие проведут в Тюмени, Ишиме, Заводоуковске (Юнармейские отряды), в Ярковском, Тобольском, Казанском районах. На сайте Госзакупки опубликовано более 20 тендеров по оказанию «услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для допризывной молодежи».

Обучение тюменцев будет идти несколько месяцев. В мероприятиях примут участие ребята в возрасте от 10 до 20 лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что более 500 детей будут обучать в центре военно-тактических игр «Ратник». Их научат стрельбе из пневматики и управлению беспилотниками. Для ребят проведут военно-такический турнир.

Читайте также:
В Тюмени посмертно наградили орденами Мужества 10 военныхТюменским бойцам на передовую отправили новую пилораму«У него остались жена и сын»: в зоне СВО погиб морской пехотинец из Тюмени
#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Военные
Подпишитесь
Тюменцам грозит гипермутант COVID-19: чем опасен, спасут ли прививки?
Сегодня, 01:00
«12 лет за малую нужду»: член совета при Президенте РФ заинтересовалась делом тюменца
Сегодня, 06:07
Из-за магнитной бури в небе над Тюменью появилось северное сияние
Сегодня, 05:17
Немец покинул Германию, чтобы поселиться в поселке под Тюменью
Сегодня, 10:22
Футбольных фанатов «Тюмени» заподозрили в проведении националистического марша
Сегодня, 07:19
Поликлиники Тюмени вводят масочный режим из-за всплеска ОРВИ
Сегодня, 11:17