Около тысячи тюменских подростков обучат военной службе за 3 млн рублей

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
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Updated Сегодня, 14:43
Мероприятие проведут в Тюмени, Ишиме, Заводоуковске (Юнармейские отряды), в Ярковском, Тобольском, Казанском районах. На сайте Госзакупки опубликовано более 20 тендеров по оказанию «услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для допризывной молодежи».
Обучение тюменцев будет идти несколько месяцев. В мероприятиях примут участие ребята в возрасте от 10 до 20 лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что более 500 детей будут обучать в центре военно-тактических игр «Ратник». Их научат стрельбе из пневматики и управлению беспилотниками. Для ребят проведут военно-такический турнир.