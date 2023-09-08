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Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Тюменка ищет брата-военного.

38-летний тюменец попал на СВО из колонии и пропал

8 сентября 2023, 12:48
Фото: 1MI
Тюменка ищет брата-военного.
В зоне проведения СВО пропал 38-летний житель Тюменской области Фаит Камалов. На данный момент поисками военного занимается его родственница.

Сестра Фаита Камалова Гуля сообщила, что её брат пропал 22 июня. Тюменца забрали на военную базу в Ростове-на-Дону 14 мая. До этого он отбывал наказание в тюменской колонии.

«Он обещал позвонить 23 июня, но больше на связь со мной не выходил», — отметила родственница военного.

Тюменка обращалась в аппарат губернатора Тюменской области. Чиновники сообщили, что этот вопрос рассмотрит «комиссия по частичной мобилизации». Больше информации не поступало.

Фаит КамаловФаит Камалов
Фаит Камалов
Фото: ВК
«Я оставляла заявку в Министерстве обороны. Там сказали, что жетон его не зарегистрирован. Изначально его определили в штурмовой отряд, но потом перевели в ЧВК „Ветераны“, — сообщила „Нашему городу“ сестра Фаита Камалова.
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Уполномоченный по правам человека Олег Датских на данный момент отказался рассказать, как его ведомство помогает в поиске пропавшего бойца, сославшись на командировку. Из поездки Олег Эрикович, по его словам, вернется через неделю. Тогда «Наш город» задаст ему снова вопросы о судьбе Фаита Камалова.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка разыскивает своего 23-летнего сына. Константин отправился на спецоперацию тоже в мае этого года — молодой человек заключил контракт с Минобороны РФ в колонии.

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