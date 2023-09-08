38-летний тюменец попал на СВО из колонии и пропал

Уполномоченный по правам человека Олег Датских на данный момент отказался рассказать, как его ведомство помогает в поиске пропавшего бойца, сославшись на командировку. Из поездки Олег Эрикович, по его словам, вернется через неделю. Тогда «Наш город» задаст ему снова вопросы о судьбе Фаита Камалова.