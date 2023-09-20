Мошенники собирают личные данные бойцов СВО от имени тюменского военкомата

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Об этом рассказала глава тюменского Комитета семей воинов Отечества Лариса Денисова.
«Ко мне обратилась коллега по КСВО из Чеченской республики. Бойцам и их родственникам стали поступать звонки и сообщения в Telegram, якобы от сотрудника нашего тюменского областного военкомата», — сообщила Лариса Денисова.
Военным обещали морально-финансовую компенсацию и другие выплаты. В тюменском военкомате отметили, что не ведут работу в Telegram. На ситуация отреагировали в правительстве Тюменской области, тюменцев просят не выкладывать в открытый доступ фото военных.