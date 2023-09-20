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Updated Сегодня, 16:26

Военными заинтересовались мошенники

Мошенники собирают личные данные бойцов СВО от имени тюменского военкомата

20 сентября 2023, 16:26
Фото: 1MI
Военными заинтересовались мошенники
Неизвестные начали звонить бойцам, участвующим в СВО и пытаться выведать личные данные. Они представляются военным комиссариатом Тюменской области.

Об этом рассказала глава тюменского Комитета семей воинов Отечества Лариса Денисова.

«Ко мне обратилась коллега по КСВО из Чеченской республики. Бойцам и их родственникам стали поступать звонки и сообщения в Telegram, якобы от сотрудника нашего тюменского областного военкомата», — сообщила Лариса Денисова.

Военным обещали морально-финансовую компенсацию и другие выплаты. В тюменском военкомате отметили, что не ведут работу в Telegram. На ситуация отреагировали в правительстве Тюменской области, тюменцев просят не выкладывать в открытый доступ фото военных.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Мошенники#Военные
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