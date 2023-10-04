Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 4 октября

В Ялуторовске в среду, 4 октября, синоптики обещают дожди в первой половине дня и солнечную погоду после полудня. Утром и днем термометры покажут +9…+15, в темное время суток +10…+12. В течение дня будет дуть южный ветер с переходом на юго-западный со скоростью 6-9 м/с.