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Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 4 октября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 4 октября

4 октября 2023, 01:06
Фото: 1MI
В Тюменской области в среду, 4 октября, ожидается дождливая погода. По прогнозам синоптиков ночью термометры покажут +4…+9, днем +12…+17. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, юго-западный ветер 6-11 м/с с порывами до 14 м/с. В утренние часы вероятны туманы.

В Тюмени 4 октября синоптики обещают осадки в виде дождя в утренние часы и днем, юго-западный ветер 6-10 м/с. Утром температура воздуха составит +11…+12, к полудню воздух прогреется до +14…+15. В темное время суток столбик термометров покажут +11…+12.

УФ-индекс 1 балл, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:47, закат в 18:05, продолжительность дня 11 часов 18 минут.

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В Тобольске среда ожидается дождливой и ветреной — скорость юго-западного ветра будет достигать 6-9 м/с. Утром термометры покажут ++11…+12, к обеду потеплеет до +14. В вечерние часы ожидается +11. В течение всего дня метеорологи обещают кратковременные дожди.

УФ-индекс 1 балл, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:37, закат в 17:53, продолжительность дня 11 часов 16 минут.

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В Заводоуковске 4 октября в течение дня ожидается дождь, ветер южный с переходом на юго-западный 6-10 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +11…+14, к вечеру термометры опустятся до +10.

УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:43, закат в 18:02, продолжительность дня 11 часов 19 минут.

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В Ялуторовске в среду, 4 октября, синоптики обещают дожди в первой половине дня и солнечную погоду после полудня. Утром и днем термометры покажут +9…+15, в темное время суток +10…+12. В течение дня будет дуть южный ветер с переходом на юго-западный со скоростью 6-9 м/с.

УФ-индекс 1 балл, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:44, закат в 18:02, продолжительность дня 11 часов 18 минут.

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В Ишиме среда будет пасмурной, ближе к вечеру ожидаются дожди. В течение дня будет дуть южный и юго-западный ветер со скоростью до 5-9 м/с. Температура воздуха составит +8…+9 утром, до +14 днем и +8…+10 в вечерние о ночные часы.

УФ-индекс 2 балла, геомагнитная активность от 2 до 3. Восход в 6:308, закат в 17:50, продолжительность дня 11 часов 20 минут.

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