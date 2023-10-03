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Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

В Тюмени прозвучат сирены

В Тюмени прозвучат сирены

3 октября 2023, 04:33
Фото: ЧС Тюмень
Проверка систем оповещения с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов, пройдет в Тюменской области в среду, 4 октября с 10:40 до 10:50.

Как сообщили в МЧС по Тюменской области, в ее рамках прозвучат сообщения «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!» в эфирах теле- и радиоканалов.

«Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», — отметили в МЧС.

«Наш Город» писал, что в Тюменской области проверку систем оповещения ранее проводили в минувшем году. Запланированная на 1 марта 2023 года проверка работы систем централизованного оповещения жителей с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен не состоялась.

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