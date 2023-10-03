В Тюмени прозвучат сирены

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Как сообщили в МЧС по Тюменской области, в ее рамках прозвучат сообщения «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!» в эфирах теле- и радиоканалов.
«Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», — отметили в МЧС.
«Наш Город» писал, что в Тюменской области проверку систем оповещения ранее проводили в минувшем году. Запланированная на 1 марта 2023 года проверка работы систем централизованного оповещения жителей с задействованием радиотрансляционных установок и электросирен не состоялась.