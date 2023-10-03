В Тюмени прозвучат сирены

Проверка систем оповещения с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов, пройдет в Тюменской области в среду, 4 октября с 10:40 до 10:50.

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