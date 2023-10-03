По тюменским трассам пустят яркие автомобили фотовидеофиксации

В настоящее время они обслуживают стационарные комплексы фотовидеофиксации. До конца года пять из них планируют оборудовать мобильными комплексами, которые смогут на ходу фиксировать скорость движение по встречной полосе движения, пересечение сплошной линии, движение по обочинам и выделенным для автобусов полосам движения, а также то, пристегнут ли водитель ремнем безопасности.