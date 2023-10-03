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По тюменским трассам пустят яркие автомобили фотовидеофиксации

По тюменским трассам пустят яркие автомобили фотовидеофиксации

3 октября 2023, 07:14
Фото: ГУС ТО
На тюменских автодорогах появились необычные автомобили ярко-зеленого цвета. Авто оснащены проблесковыми маячками и предназначены для фото- видеофиксации.
Сюжет
ДТП

В настоящее время они обслуживают стационарные комплексы фотовидеофиксации. До конца года пять из них планируют оборудовать мобильными комплексами, которые смогут на ходу фиксировать скорость движение по встречной полосе движения, пересечение сплошной линии, движение по обочинам и выделенным для автобусов полосам движения, а также то, пристегнут ли водитель ремнем безопасности.

«Наша задача — не наказать водителей, а предупредить возможные аварийные ситуации на дорогах. Яркие автомобили будут курсировать по всей области, базироваться в Увате, Тобольске, Ишиме и Тюмени. Мы хотим, чтобы водители обращали на них внимание и повышали бдительность на дороге», — подчекрнул первый заместитель начальника Управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Хан.

Маршруты движения автомобилей будут периодически меняться. Они охватят федеральные и региональные трассы, а также местные дороги, где зафиксированы аварийно опасные участки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам августа число ДТП на федеральных и региональных трассах сократилось на 6% по сравнению с предыдущим месяцем благодаря проведенной работе ГИБДД. В частности, определенную роль в улучшении с аварийностью на дорогах сыграли установленные шериф-балки на аварийных участках федеральных трасс, имитирующие проблесковые маяки патрульных автомобилей ДПС.

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