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Военком Тюменской области сообщил, как будут искать уклонистов от армии

Военком Тюменской области сообщил, как будут искать уклонистов от армии

3 октября 2023, 08:10
Фото: 1MI
В Тюменском комиссариате рассказали, как будут искать уклонистов от службы в армии. По словам врио военного комиссара региона Сергея Чиркова, оповещать призывников будут всеми доступными методами, которые имеются в военкомате.
«Мы будем всеми доступными методами, которые есть в военкомате, в военной полиции, оповещать данных граждан. Повторяюсь, законными методами. Просто оповещение и вызов в военный комиссариат для проведения всех мероприятий призыва. Что-то незаконное — как говорят, ловить где-то на остановках, в институтах — такого, конечно, не будет. У нас все находится в правовом поле», — подчеркнул Сергей Чирков.

Также врио военкома отметил, что обзванивать призывников сотрудники военкомата не будут — оповещение о необходимости явиться в военкомат будет проведено посредством повесток. Вручать повестки будут лично в руки. И рекомендовал призывникам не пользоваться услугами компаний, предлагающих услуги по предоставлению отсрочки от службы в армии. Зачастую такие компании ведут мошенническую деятельность — просто собирают деньги, хотя все эти вопросы можно решить через консультативно-правовой пункт без каких-либо финансовых вложений.

Отметим, в этом году в Тюменской области будет призвано на службу 1600 человек. Большая часть призывников будет проходить службу в сухопутных войсках, воздушно-десантных, танковых, железнодорожных и ракетных частях стратегического назначения. 15 тюменцев традиционно отправятся в Президентский полк.

Порядка 20 жителей Тюменской области выбрали в этом году альтернативную службу. Призывники отправятся служить в те места, которые определены постановлением -. дворниками, санитарами, на работу в духовную семинарию.

По словам военкома, на призывном сборном пункте всех призывников обеспечат горячим трехразовым питанием. Также каждому из них будет выдана пластиковая карта с перечисленными денежными средствами в размере денежного довольствия. Сергей Чирков напомнил, что согласно новым правилам, пользоваться смартфонами в армии запрещено и рекомендовал призывникам приобрести кнопочные телефоны.

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