Военком Тюменской области сообщил, как будут искать уклонистов от армии

Также врио военкома отметил, что обзванивать призывников сотрудники военкомата не будут — оповещение о необходимости явиться в военкомат будет проведено посредством повесток. Вручать повестки будут лично в руки. И рекомендовал призывникам не пользоваться услугами компаний, предлагающих услуги по предоставлению отсрочки от службы в армии. Зачастую такие компании ведут мошенническую деятельность — просто собирают деньги, хотя все эти вопросы можно решить через консультативно-правовой пункт без каких-либо финансовых вложений.