«Это позор»: боец СВО в знак протеста отказался от ветеранского удостоверения и льгот

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Шамат Романов (имя изменено) по контракту отслужил в зоне СВО, где получил высокую оценку своей работы. Однако в родной области, как говорит боец, его службу особо не оценили. Мужчине пришлось бороться за получение удостоверения ветерана боевых действий, а в региональных выплатах ему вовсе отказали.
«Удостоверение мы с боем выбивали, только после публикации в СМИ началось движение в этом направлении. Но вот нам положенный документ выдали, а потом была тишина — выплаты нам давать не хотели», — рассказывает боец.
В правительстве Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что выплат мужчина не получил так как «условия их получения не были подтверждены».
«Единовременная выплата предоставляется при одновременном выполнении условий: гражданин убыл для прохождения военной службы через Военный комиссариат Тюменской области или Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) г. Тюмень, заключил контракт для прохождения военной службы с Министерством обороны РФ в период специальной военной операции, зачислен в списки воинской части, проходит военную службу по контракту. По заявлению ***** о предоставлении единовременной выплаты вышеуказанные условия не подтверждены, в связи с чем принято решение об отказе», — объяснили «Нашему городу» в департаменте социального развития Тюменской области.
Однако боец сообщил, что его отправляли в зону боевых действий из Тюменской области, к тому же он имеет здесь приписку. Была лишь одна загвоздка — контракт ему дали на подписание в Ростове. Мужчина полагает, что это и стало основанием для отказа в выплатах. Однако сейчас ни Ростовская область, ни Тюменская не готовы предоставить бойцу выплаты от своего региона.
«Безусловно все равны в правах, возможно здесь есть моменты, которые пока не учли в законодательстве. Рекомендую обратится к любому депутату областной думы или к губернатору. Уверен данное обращение не останется без внимания», — высказался о ситуации депутат Тюменской областной Думы Александр Чепик.
Тогда мужчина и несколько других бойцов, которые так и не смогли получить выплаты, обратились за помощью к депутату Тюменской областной Думы Тамаре Казанцевой.
«Она пошла нам навстречу и сделала запрос по нашей проблеме. Но после выборов губернатора нам пришел шокирующий ответ. Сказали, что у них нет сведений о том, что меня туда отправляли», — рассказывает боец.
Этот ответ имеется в распоряжении редакции, он подписан Ольгой Кузничевских, вице-губернатором Тюменской области. В документе указано, что факт убытия для прохождения военной службы не подтвердили в Военном комиссариате Тюменской области.
Возмутившись таким отношением к бойцам, мужчина решил сдать удостоверение ветерана боевых действий и отказаться от положенных ему льгот.
«Хотел просто сдать удостоверение в военкомат, но мне сказали, что они не имеют право его забрать, поэтому мне его пошлют обратно заказным письмом, но я его не буду получать, им оно, видимо, нужнее, чем мне. От остальных льгот я тоже отказался, что было непросто. В МФЦ этого сделать нельзя, в социальном обеспечении тоже никто не смог закрыть эту карту, но мне подсказали, что я могу полгода не пользоваться картой и тогда она закроется. Так я и сделаю», — говорит мужчина.
Также тюменец посещал Фонд «Защитники Отечества», где его пытались отговорить от отказа от удостоверения и выплат. Однако боец был непреклонен.
«Мне говорили, мол, вы же это заслужили. Но я еще заслужу, но на этот раз призываться буду от другого региона. Я звонил ребятам из других областей, у них таких проблем нет, там все четко, а у нас вот такой позор. Я бы хотел, чтобы мои 4 тысячи, которые пока полгода приходят на карту поступали в правительство области, им же там, видимо, на фуршеты не хватает, пусть забирают», — говорит боец.
Юрист Игорь Шадрин, анализируя постановлении правительства Тюменской области от 03.05.2023 № 243-п, которое регламентирует порядок осуществления выплат, обращает внимание на первый пункт, в котором указано, что единовременная выплата полагается гражданам, проживающим в Тюменской области и (или) убывшим для прохождения военной службы через Военный комиссариат Тюменской области, заключившим контракт для прохождения военной службы с Министерством обороны Российской Федерации, зачисленным в списки воинских частей, проходящим военную службу по контракту и принимающим участие в специальной военной операции.
«Отсюда прямо следует — любой житель региона, отправившийся добровольцем в зону СВО и заключивший контракт, имеет право на получение выплаты. Но как доказать, что тебя здесь посадили на самолет и отправили в зону боевых действий? Какие документы должны это подтвердить? У меня есть вопросы к работе тюменского военкомата, так как контракт должен был быть заключен здесь. Я считаю, что этот эпизод имеет основание для проверки ответственного ведомства», — уверен юрист.
Отметим, что в редакцию «Нашего города» уже обратились несколько бойцов, у которых возникли проблемы с получением выплат от региона.Мотивируют отказ всем одинаково — нет сведений, что вы призывались именно из Тюменской области. Сами военные говорят, что не обращали внимания на бумаги, так как шли выполнять свой долг. Они не ожидали, что с ними регион, обещавший им поддержку, поступит таким образом.
Тюменский общественник Алексей Савоськин уверен, что решением вопроса выплат должны заниматься не бойцы, а местные власти, которые скорее всего уже знают о сложившейся проблеме, которая возникает систематически, но уже длительное время не решается.
Отметим, что не только боец, выступивший с протестом, принял решение призываться по контракту от другого региона. Некоторые его сослуживцы уже поступили аналогичным образом, ибо военные из других областей рассказывали, что выплаты от региона им пришли быстро, а удостоверение ветерана боевых действий вручали в торжественной обстановке.
«Им выпрашивать ничего не приходилось», — говорит один из тюменских бойцов, отправившихся в зону СВО от другого региона.
Многие бойцы хвалят отношение к бойцам в соседних ХМАО И ЯНАО, где отмечают трепетное отношение властей и полное отсутствие проблем с получением обещанных денег. В связи с этим тюменцы, разочаровавшиеся в местной власти, выбирают другие муниципалитеты, где им, по рассказам, могут дать все то, чего не смогли в Тюменской области.