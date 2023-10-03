«Это позор»: боец СВО в знак протеста отказался от ветеранского удостоверения и льгот

Однако боец сообщил, что его отправляли в зону боевых действий из Тюменской области, к тому же он имеет здесь приписку. Была лишь одна загвоздка — контракт ему дали на подписание в Ростове. Мужчина полагает, что это и стало основанием для отказа в выплатах. Однако сейчас ни Ростовская область, ни Тюменская не готовы предоставить бойцу выплаты от своего региона.