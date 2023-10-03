В Тюмени на аукцион выставили почти 26 га леса для заготовки древесины

Ранее «Наш Город» писал, что в июне этого года Росимущество по Тюменской области выставило на продажу около 30 тысяч кубометров древесины, полученной при использовании на землях лесного фонда в Югре. Начальная цена выставленных на аукцион лотов составляла более 3,5 миллионов рублей.