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В Тюмени на аукцион выставили почти 26 га леса для заготовки древесины

В Тюмени на аукцион выставили почти 26 га леса для заготовки древесины

3 октября 2023, 06:56
Фото: 1MI
В Тюмени выставили на аукцион участки в земельном лесничестве четыре участка площадью порядка 25,6 гектаров, предназначенные для заготовки древесины.

Участки располагаются в Тахталинском участковом лесничестве. Победитель тендера сможет заготовить более 2,7 тысяч кубометров древесины.

Аукцион на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений запланирован на 13 октября. Начальная цена будет зависеть от объема древесины, которую можно заготовить и составляет от 13 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в июне этого года Росимущество по Тюменской области выставило на продажу около 30 тысяч кубометров древесины, полученной при использовании на землях лесного фонда в Югре. Начальная цена выставленных на аукцион лотов составляла более 3,5 миллионов рублей.

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