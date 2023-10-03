В Тюмени на аукцион выставили почти 26 га леса для заготовки древесины

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
Участки располагаются в Тахталинском участковом лесничестве. Победитель тендера сможет заготовить более 2,7 тысяч кубометров древесины.
Аукцион на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений запланирован на 13 октября. Начальная цена будет зависеть от объема древесины, которую можно заготовить и составляет от 13 тысяч до 1 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в июне этого года Росимущество по Тюменской области выставило на продажу около 30 тысяч кубометров древесины, полученной при использовании на землях лесного фонда в Югре. Начальная цена выставленных на аукцион лотов составляла более 3,5 миллионов рублей.