nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:01

Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Стали известны пять самых богатых людей в Тюмени

Стали известны пять самых богатых людей в Тюмени

3 октября 2023, 04:01
Фото: 1MI
В Тюменской области стали известны имена самых богатых предпринимателей региона. Рейтинг успешных бизнесменов составлен на основе данных ЕГРЮЛ и открытой финансовой отчетности компаний.

На первом месте оказался владелец агропромышленного холдинга «Юбилейный», в который входят заводы по производству мясных продуктов, Николай Мамонтов. В 2022 году прибыль предприятия составила более полутора миллиардов рублей. Кстати, по итогам 2022 года вон возглавил рейтинг самых богатых жителей Тюменской области. Всего 56% прибыльного предприятия и активная поддержка властей помогли Мамонтову Николаю Тихоновичу выбиться в лидеры рейтинга богатых Тюменской области с 29 места в 2021 году.

В октябре этого года холдинг пополнился еще одной компанией, что предполагает, что доходы Мамонтова по итогам 2023 года возрастут.

Второе место в рейтинге самых богатых бизнесменов занимает глава компании ПСК «ДОМ» Михаил Вольфсон. Он получил на своих активах более 918 миллионов рублей. Стоит отметить, что второе место в топе самых богатых тюменцев сохраняет уже не в первый раз — в 2022 и 2021 году Вольфсон входил в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области.

Топ-5 самых богатых женщин в Тюменской области
Узнать подробнее

Владелец «Сиббурмаша» Олег Витязев по данным отчетности вышел на третье место — его доход оценивается в 407 миллионов рублей. Руководитель нескольких предприятий в автомобильной сфере Юрий Михеев может похвастать чистой прибылью в 542 миллиона рублей. Это результат работы «Автомага», «Русойла», «Лидертрака» и еще десятка бизнесов.

Крупный тюменский предприниматель, председатель Совета директоров ХК «Сибинтел» Владимир Шевчик, по последним известным данным, получил годовую прибыль в размере 517 миллионов рублей. Владимир Степанович стабильно входит в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области несколько крупных предпринимателей понесли существенные убытки по итогам деятельности в 2022 году. К примеру, владелец компании «Строительный двор» Андрей Ташкеев, который в 2021 году был бронзовым призером рейтинга олигархов, по итогам минувшего года выбыл из их числа. Компания за год понесла существенные убытки.

Читайте также:
В Тюмени насмерть сбили велосипедиста. ФотоВ Тюмени при пожаре в частном доме погибли два человекаПогода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 3 октября
#Общество#Бизнес#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Предпринимательство#Прибыль#Предприниматели#Богатство
Подпишитесь
«Виноват Казахстан?»: почему уровень воды в Туре достиг критического показателя
Вчера, 09:11
Пожилой тюменец скончался в больнице, он два дня не мог вызвать скорую помощь
Вчера, 11:59
В Тюмени банкротят производителя полимеров, который проработал 24 года
Вчера, 14:06
«Берегите головы»: публикуем график магнитных бурь на октябрь 2023 года
Вчера, 10:14
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 3 октября
Сегодня, 01:07
В Тюмени стоимость подержанных машин резко увеличилась
Вчера, 17:57