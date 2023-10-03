Стали известны пять самых богатых людей в Тюмени

Второе место в рейтинге самых богатых бизнесменов занимает глава компании ПСК «ДОМ» Михаил Вольфсон. Он получил на своих активах более 918 миллионов рублей. Стоит отметить, что второе место в топе самых богатых тюменцев сохраняет уже не в первый раз — в 2022 и 2021 году Вольфсон входил в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области.