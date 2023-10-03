Стали известны пять самых богатых людей в Тюмени

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
На первом месте оказался владелец агропромышленного холдинга «Юбилейный», в который входят заводы по производству мясных продуктов, Николай Мамонтов. В 2022 году прибыль предприятия составила более полутора миллиардов рублей. Кстати, по итогам 2022 года вон возглавил рейтинг самых богатых жителей Тюменской области. Всего 56% прибыльного предприятия и активная поддержка властей помогли Мамонтову Николаю Тихоновичу выбиться в лидеры рейтинга богатых Тюменской области с 29 места в 2021 году.
В октябре этого года холдинг пополнился еще одной компанией, что предполагает, что доходы Мамонтова по итогам 2023 года возрастут.
Второе место в рейтинге самых богатых бизнесменов занимает глава компании ПСК «ДОМ» Михаил Вольфсон. Он получил на своих активах более 918 миллионов рублей. Стоит отметить, что второе место в топе самых богатых тюменцев сохраняет уже не в первый раз — в 2022 и 2021 году Вольфсон входил в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области.
Владелец «Сиббурмаша» Олег Витязев по данным отчетности вышел на третье место — его доход оценивается в 407 миллионов рублей. Руководитель нескольких предприятий в автомобильной сфере Юрий Михеев может похвастать чистой прибылью в 542 миллиона рублей. Это результат работы «Автомага», «Русойла», «Лидертрака» и еще десятка бизнесов.
Крупный тюменский предприниматель, председатель Совета директоров ХК «Сибинтел» Владимир Шевчик, по последним известным данным, получил годовую прибыль в размере 517 миллионов рублей. Владимир Степанович стабильно входит в ТОП-100 самых богатых людей Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области несколько крупных предпринимателей понесли существенные убытки по итогам деятельности в 2022 году. К примеру, владелец компании «Строительный двор» Андрей Ташкеев, который в 2021 году был бронзовым призером рейтинга олигархов, по итогам минувшего года выбыл из их числа. Компания за год понесла существенные убытки.