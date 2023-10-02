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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Свалка отходов

В тюменском селе появилась огромная свалка бытовых отходов

2 октября 2023, 12:56
Фото: 1MI
Свалка отходов
Огромная свалка появилась в селе Туртас Уватского района. Причем, рядом находится площадка для складирования бытовых отходов.

В этом районе много строительного мусора и старой мебели.

«Всё завалено, но всем пофигу. Рядом территория для складирования бытовых отходов, но она оцеплена», — сообщил «Нашему городу тюменец Виталий П.
Фото: Виталий П.

Ранее «Наш город» сообщал, что в лес около поселка Винзили свозятся бытовые отходы. Местные жители обратились к экологам, оттуда их запрос перенаправили в областной департамент недропользования и экологии. В свою очередь, от них запрос перешел в областной департамент лесного комплекса. Сейчас ведутся поиски организаторов свалки.

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#Александр Мязин#Тюменцы#Отходы#Свалка
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