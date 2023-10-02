В тюменском селе появилась огромная свалка бытовых отходов

Ранее «Наш город» сообщал, что в лес около поселка Винзили свозятся бытовые отходы. Местные жители обратились к экологам, оттуда их запрос перенаправили в областной департамент недропользования и экологии. В свою очередь, от них запрос перешел в областной департамент лесного комплекса. Сейчас ведутся поиски организаторов свалки.