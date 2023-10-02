В тюменском селе появилась огромная свалка бытовых отходов

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
В этом районе много строительного мусора и старой мебели.
«Всё завалено, но всем пофигу. Рядом территория для складирования бытовых отходов, но она оцеплена», — сообщил «Нашему городу тюменец Виталий П.
Ранее «Наш город» сообщал, что в лес около поселка Винзили свозятся бытовые отходы. Местные жители обратились к экологам, оттуда их запрос перенаправили в областной департамент недропользования и экологии. В свою очередь, от них запрос перешел в областной департамент лесного комплекса. Сейчас ведутся поиски организаторов свалки.