nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Новые ЖК в Тюмени

В Тюмени у аэропорта построят новый жилой район

2 октября 2023, 11:39
Фото: 1MI
Новые ЖК в Тюмени
У аэропорта «Рощино» продадут большой участок земли. На торги выставят 113,5 гектар. Большая его часть находится на полях, но там есть и лес (вблизи поселка Новорощино).

По данным сайта Дом.рф, лот содержит в себе 12 различных участков, их планируется продать в первом квартале 2024 года. Рядом находится село Луговое. Документы на продажу ещё готовятся.

Тюменцы полагают, что в этом районе могут появиться частные домовладения.

Ранее «Наш город» сообщал, что в августе Дом.рф планировал продать земельный участок на 45 гектар в районе аэропорта Рощино, там расположен пустырь. С юго-западной стороны участка находится территория аэропорта Плеханово (1,6 км). Рядом расположены поселок Новорощино.

Читайте также:
В Тюмени бизнесмены распродают СТО и автомобильные сервисыВ магазинах Тюмени дорожают фрукты и курятинаАвторынок Тюмени снова сокращается из-за новых правил продажи машин
#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
«Виноват Казахстан?»: почему уровень воды в Туре достиг критического показателя
Сегодня, 09:11
Ремонт иномарок, фуршеты и пиар: куда Тюменская облдума тратит народные деньги
30 сентября, 06:02
Что известно про взрыв в доме напротив Тобольского кремля. Хроника происшествия
Вчера, 19:44
«Берегите головы»: публикуем график магнитных бурь на октябрь 2023 года
Сегодня, 10:14
Штрафы для уклонистов, ужесточение требований к выдаче ипотеки: нововведения октября
30 сентября, 02:07
Здесь много необычного: студент из Тюмени уехал жить и учиться в Чили
29 сентября, 03:12