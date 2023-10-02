В Тюмени у аэропорта построят новый жилой район

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
По данным сайта Дом.рф, лот содержит в себе 12 различных участков, их планируется продать в первом квартале 2024 года. Рядом находится село Луговое. Документы на продажу ещё готовятся.
Тюменцы полагают, что в этом районе могут появиться частные домовладения.
Ранее «Наш город» сообщал, что в августе Дом.рф планировал продать земельный участок на 45 гектар в районе аэропорта Рощино, там расположен пустырь. С юго-западной стороны участка находится территория аэропорта Плеханово (1,6 км). Рядом расположены поселок Новорощино.