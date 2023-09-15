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Мусорная проблема зашла в тупик

Под Тюменью обнаружили в лесу свалку, ликвидировать которую власти не собираются

15 сентября 2023, 10:12
Фото: 1MI
Мусорная проблема зашла в тупик
В лес около поселка Винзили свозятся разного рода отходы. По мнению властей, убирать мусор должен тот, кто туда его привозил.

В лесу около поселка Винзили тюменцы обнаружили свалку. Целая поляна усеяна старыми покрышками, сломанной мебелью и пластиковыми отходами.

Местные жители обратились в «Тюменское Экологическое Объединение», оттуда их запрос перенаправили в областной департамент недропользования и экологии. В свою очередь, от них запрос перешел в областной департамент лесного комплекса.

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Оказалось, что ни у ТЭО, ни у департамента нет прав на ликвидацию свалки, но последние добавили, что мусор должен убирать тот, кто его туда привез. Сейчас ведутся поиски организаторов свалки, но пока мусор по-прежнему находится в лесу.

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#Общество#Видео#Тюменская область#Экология#Мусор#Любовь Селезнева
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