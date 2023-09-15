Под Тюменью обнаружили в лесу свалку, ликвидировать которую власти не собираются

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В лесу около поселка Винзили тюменцы обнаружили свалку. Целая поляна усеяна старыми покрышками, сломанной мебелью и пластиковыми отходами.
Местные жители обратились в «Тюменское Экологическое Объединение», оттуда их запрос перенаправили в областной департамент недропользования и экологии. В свою очередь, от них запрос перешел в областной департамент лесного комплекса.
Оказалось, что ни у ТЭО, ни у департамента нет прав на ликвидацию свалки, но последние добавили, что мусор должен убирать тот, кто его туда привез. Сейчас ведутся поиски организаторов свалки, но пока мусор по-прежнему находится в лесу.