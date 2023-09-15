Под Тюменью обнаружили в лесу свалку, ликвидировать которую власти не собираются

Оказалось, что ни у ТЭО, ни у департамента нет прав на ликвидацию свалки, но последние добавили, что мусор должен убирать тот, кто его туда привез. Сейчас ведутся поиски организаторов свалки, но пока мусор по-прежнему находится в лесу.