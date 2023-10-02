В Тюмени «застыли» цены на загородную недвижимость

На данный момент самые дорогие частные дома продаются на Московском, Ялутлоровском трактах (от 4 до 8 млн рублей), в районе Ожогино и Патрушева. Дешевле недвижимость на Салаирском тракте. Цены на квартиры тоже пока «застыли» на месте. Предлагаются скидки только на недвижимость бизнес-класса.