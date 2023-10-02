В Тюмени «застыли» цены на загородную недвижимость

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Обычно осенью происходит сезонное снижение активности покупателей и на вторичную недвижимость цены снижаются. В сентябре стоимость загородного дома пока осталась прежней. Два года назад спрос на домовладения падал на 14% в сравнении с августом.
«Падение спроса корректирует цены, но продавцы снижать их не хотят», — сообщил тюменский риэлтор «Нашему городу».
На данный момент самые дорогие частные дома продаются на Московском, Ялутлоровском трактах (от 4 до 8 млн рублей), в районе Ожогино и Патрушева. Дешевле недвижимость на Салаирском тракте. Цены на квартиры тоже пока «застыли» на месте. Предлагаются скидки только на недвижимость бизнес-класса.