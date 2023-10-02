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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Двухэтажные дома

В Тюмени «застыли» цены на загородную недвижимость

2 октября 2023, 11:18
Фото: 1MI
Двухэтажные дома
Тюменские риэлторы не ждут осеннего снижения цен на загородную недвижимость. В сентябре владельцы не снижают цены на частные дома.

Обычно осенью происходит сезонное снижение активности покупателей и на вторичную недвижимость цены снижаются. В сентябре стоимость загородного дома пока осталась прежней. Два года назад спрос на домовладения падал на 14% в сравнении с августом.

«Падение спроса корректирует цены, но продавцы снижать их не хотят», — сообщил тюменский риэлтор «Нашему городу».

На данный момент самые дорогие частные дома продаются на Московском, Ялутлоровском трактах (от 4 до 8 млн рублей), в районе Ожогино и Патрушева. Дешевле недвижимость на Салаирском тракте. Цены на квартиры тоже пока «застыли» на месте. Предлагаются скидки только на недвижимость бизнес-класса.

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#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Загородная недвижимость
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