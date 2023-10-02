Пострадавшего от взрыва в Тобольске срочно привезли в Тюмень в тяжелом состоянии

Известно, что после ночного взрыва в доме напротив Тобольского кремля, троих людей госпитализировали в ОКБ №3. Однако в больнице Тобольска было принято решение перевести одного из пациентов в ОКБ №1 в Тюмени для оказания экстренной помощи.