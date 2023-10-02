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Пострадавшего в тобольском пожаре срочно привезли в Тюмень в тяжелом состоянии

Пострадавшего от взрыва в Тобольске срочно привезли в Тюмень в тяжелом состоянии

2 октября 2023, 07:30
Фото: 1MI
Пострадавшего в тобольском пожаре срочно привезли в Тюмень в тяжелом состоянии
Одному их трех пострадавших после взрыва газа в Тобольске понадобилась экстренная помощь тюменский врачей. Пациента привезли в Тюмень на вертолете, сейчас его состояние оценивается, как крайне тяжелое.

Известно, что после ночного взрыва в доме напротив Тобольского кремля, троих людей госпитализировали в ОКБ №3. Однако в больнице Тобольска было принято решение перевести одного из пациентов в ОКБ №1 в Тюмени для оказания экстренной помощи.

«Пациент переведен вертолетом санавиации ТЦМК в Областную клиническую больницу №1, получает всю необходимую медицинскую помощь в отделении реанимации. Состояние: крайне тяжелое», — сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, что СУ СКР по Тюменской области уже возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Следователями будет проведен осмотр места происшествия, установлены причины и обстоятельства произошедшей трагедии. Назначены все необходимые экспертизы. Сейчас происшествие находится на личном контроле у прокурора Тюменской области Владислава Московских.

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Ранее «Наш город» подробно рассказывал о происшествии, которое минувшей ночью буквально всколыхнуло Тобольск.

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