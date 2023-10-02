Пострадавшего от взрыва в Тобольске срочно привезли в Тюмень в тяжелом состоянии

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Известно, что после ночного взрыва в доме напротив Тобольского кремля, троих людей госпитализировали в ОКБ №3. Однако в больнице Тобольска было принято решение перевести одного из пациентов в ОКБ №1 в Тюмени для оказания экстренной помощи.
«Пациент переведен вертолетом санавиации ТЦМК в Областную клиническую больницу №1, получает всю необходимую медицинскую помощь в отделении реанимации. Состояние: крайне тяжелое», — сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Напомним, что СУ СКР по Тюменской области уже возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Следователями будет проведен осмотр места происшествия, установлены причины и обстоятельства произошедшей трагедии. Назначены все необходимые экспертизы. Сейчас происшествие находится на личном контроле у прокурора Тюменской области Владислава Московских.
Ранее «Наш город» подробно рассказывал о происшествии, которое минувшей ночью буквально всколыхнуло Тобольск.