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Что известно про взрыв в доме напротив Тобольского кремля

Что известно про взрыв в доме напротив Тобольского кремля. Хроника происшествия

1 октября 2023, 19:44
Фото: Максим Афанасьев / Telegram-канал главы Тобольске "Максим Афанасьев"

Что известно про взрыв в доме напротив Тобольского кремля

В жилом доме в Тобольске взорвался газ, произошел сильный пожар на кровле, жителей экстренно эвакуировали.

Вечером в воскресенье, 1 октября, в Тобольске произошел взрыв газа и после этого вспыхнул пожар в жилом многоквартирном доме на Ремезова, 3, прямо напротив Тобольского кремля.

Фото: telegram-канал "Типичный Тобольск"

К 23 часам вечера возгорание удалось локализовать — огонь остановили, но ещё не потушили. Площадь пожара составляет 800 кв.м, сообщает МЧС России по региону.

Фото: telegram-канал "Максим Афанасьев"

320 жителей из 98 квартир были эвакуированы. По сообщениям главы города Тобольска Максима Афанасьева, изначально в автобусе, в который эвакуировали жителей, было всего 52 человека из 320. Сотрудники ГОЧС обходили прилегающую территорию в поисках жителей, которые не услышали информацию из громкоговорителя.

Фото: telegram-канал "Прокуратура Тюменской области"

Пострадало 3 человека, их увезли в Областную больницу №3.

Видео: Максим Афанасьев / Telegram-канал главы Тобольске "Максим Афанасьев"

Следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 238 УК РФ. Следователями будет проведен осмотр места происшествия, установлены причины и обстоятельства произошедшей трагедии. Назначены все необходимые экспертизы.

В Тобольске полыхает кровля жилого дома. В одной из квартир взорвался газ
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Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял дело на контроль.

Напомним, на этой неделе в Тюмени в жилом доме по улице Геолоразведчиков, 34, произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. Из-за ЧП были эвакуированы более 200 жителей дома. Пострадал один человек — хозяин квартиры, где произошел взрыв.

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