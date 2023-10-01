Что известно про взрыв в доме напротив Тобольского кремля. Хроника происшествия

320 жителей из 98 квартир были эвакуированы. По сообщениям главы города Тобольска Максима Афанасьева, изначально в автобусе, в который эвакуировали жителей, было всего 52 человека из 320. Сотрудники ГОЧС обходили прилегающую территорию в поисках жителей, которые не услышали информацию из громкоговорителя.