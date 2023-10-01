Что известно про взрыв в доме напротив Тобольского кремля. Хроника происшествия

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Published Сегодня, 19:44
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Вечером в воскресенье, 1 октября, в Тобольске произошел взрыв газа и после этого вспыхнул пожар в жилом многоквартирном доме на Ремезова, 3, прямо напротив Тобольского кремля.
К 23 часам вечера возгорание удалось локализовать — огонь остановили, но ещё не потушили. Площадь пожара составляет 800 кв.м, сообщает МЧС России по региону.
320 жителей из 98 квартир были эвакуированы. По сообщениям главы города Тобольска Максима Афанасьева, изначально в автобусе, в который эвакуировали жителей, было всего 52 человека из 320. Сотрудники ГОЧС обходили прилегающую территорию в поисках жителей, которые не услышали информацию из громкоговорителя.
Пострадало 3 человека, их увезли в Областную больницу №3.
Следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 238 УК РФ. Следователями будет проведен осмотр места происшествия, установлены причины и обстоятельства произошедшей трагедии. Назначены все необходимые экспертизы.
Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял дело на контроль.
Напомним, на этой неделе в Тюмени в жилом доме по улице Геолоразведчиков, 34, произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. Из-за ЧП были эвакуированы более 200 жителей дома. Пострадал один человек — хозяин квартиры, где произошел взрыв.