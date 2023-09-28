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Сбой системы бронирования

Тюменцы не могут забронировать билеты на рейсы «Аэрофлота» из-за глобального сбоя

28 сентября 2023, 10:31
Фото: 1MI
Сбой системы бронирования
В системе Leonardo произошел глобальный сбой. В настоящее время затруднена работа сервисов бронирования билетов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах.

Услуги оказываются в ручном режиме.

«На данный момент бронирование приостановлено», — сообщили «Нашему городу» по телефону горячей линии компании «Аэрофлот».

К 15:20 в СМИ сообщили, что сбой в системе Leonardo удалось устранить, но проблемы с бронированием ещё наблюдаются. По данным онлайн-табло аэропорта «Рощино» рейс SU 1500 Москва (Шереметьево) — Тюмень задерживается почти на 30 минут. По данным сервисов Яндекса, в Шереметьево задерживаются 27 рейсов.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Авиакомпания Аэрофлот
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