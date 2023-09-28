Тюменцы не могут забронировать билеты на рейсы «Аэрофлота» из-за глобального сбоя

К 15:20 в СМИ сообщили, что сбой в системе Leonardo удалось устранить, но проблемы с бронированием ещё наблюдаются. По данным онлайн-табло аэропорта «Рощино» рейс SU 1500 Москва (Шереметьево) — Тюмень задерживается почти на 30 минут. По данным сервисов Яндекса, в Шереметьево задерживаются 27 рейсов.