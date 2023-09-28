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Updated Сегодня, 03:32

Дом в Тюмени по улице Геологоразведчиков могут объявить зоной вероятной ЧС

Дом в Тюмени по улице Геологоразведчиков могут объявить зоной вероятной ЧС

28 сентября 2023, 03:25
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Вопрос о введении зоны вероятной чрезвычайной ситуации по Геологоразведчиков, 34, рассмотрят на внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Видео: Информационный центр Правительства Тюменской области

Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Напомним, сегодня ночью в жилом доме произошел взрыв газа в 3-ем подъезде, на 5-м этаже. На место ЧП прибыли экстренные службы, всех жильцов эвакуировали — им предложили либо поселиться в гостинице, либо у родственников и знакомых. С жильцами дома работают специалисты — сотрудники МЧС, администрации города, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В настоящее время дом обесточен и взят под охрану. Специалисты газовой службы выясняют причины произошедшего взрыва газовоздушной смеси в доме по Геологоразведчиков, 34. Известно, что последнее техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось в декабре 2022 года.

По факту произошедшего, проводится проверка. Во время нее будет дана оценка соблюдения правил безопасности пользования газом.

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