Дом в Тюмени по улице Геологоразведчиков могут объявить зоной вероятной ЧС

Напомним, сегодня ночью в жилом доме произошел взрыв газа в 3-ем подъезде, на 5-м этаже. На место ЧП прибыли экстренные службы, всех жильцов эвакуировали — им предложили либо поселиться в гостинице, либо у родственников и знакомых. С жильцами дома работают специалисты — сотрудники МЧС, администрации города, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.