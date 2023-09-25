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В Тюменской области ищут 13-летнего подростка из поселка Винзили

В Тюменской области ищут 13-летнего подростка из поселка Винзили

25 сентября 2023, 09:19
Фото: 1MI
13-летний Иван Кунгуров сегодня утром ушел из дома. Его местонахождение неизвестно до сих пор.

В Тюменской области пропал 13-летний подросток.

Как сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Иван Кунгуров из поселка Винзили сегодня утром вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и зеленые глаза.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

Одет мальчик был в черную кофту, черную футболку, черные спортивные брюки и белые кроссовки.

Информацию о его местонахождении сообщать инфоргам Екатерине (8-922-005-95-59), Наталье (8-982-909-15-00) или Марии (8-922-266-98-74).

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#Происшествия#Тюменская область#Подростки#Поиски#Волонтеры#Пропавшие#Помощь#Винзили#Любовь Селезнева
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