В Тюменской области ищут 13-летнего подростка из поселка Винзили

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Тюменской области пропал 13-летний подросток.
Как сообщают волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Иван Кунгуров из поселка Винзили сегодня утром вышел из дома и ушел в неизвестном направлении.
Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы и зеленые глаза.
Одет мальчик был в черную кофту, черную футболку, черные спортивные брюки и белые кроссовки.
Информацию о его местонахождении сообщать инфоргам Екатерине (8-922-005-95-59), Наталье (8-982-909-15-00) или Марии (8-922-266-98-74).