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Куда она могла уйти и во что была одета - неизвестно

Пропавшую без вести тюменскую пенсионерку ищут уже больше двух недель

22 сентября 2023, 06:44
Фото: 1MI
Куда она могла уйти и во что была одета - неизвестно
89-летняя тюменка пропала 5 сентября. С тех пор ее поиски не прекращаются.

Таисья Бочарова (Устюгова) пропала 5 сентября. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» все это время не прекращают поиски исчезнувшей 89-летней пенсионерки.

В ориентировке указано, что женщина родом из поселка Картымский Нижнетавдинского района. Рост женщины — 155 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. Во что она была одета в день исчезновения — неизвестно.

Добровольцы просят сообщать информацию о ее возможном местонахождении инфоргам Наталье (8-982-909-15-00) или Дарье (8-950-491-35-42).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области пропали глухонемые мужчина и женщина, ушедшие в лес за грибами. Их искали 17 сентября в течение целого дня, поиски закончились благополучно.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Поиски#Волонтеры#Пропавшие#Нижнетавдинский район#Любовь Селезнева
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