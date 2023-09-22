Пропавшую без вести тюменскую пенсионерку ищут уже больше двух недель

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Таисья Бочарова (Устюгова) пропала 5 сентября. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» все это время не прекращают поиски исчезнувшей 89-летней пенсионерки.
В ориентировке указано, что женщина родом из поселка Картымский Нижнетавдинского района. Рост женщины — 155 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. Во что она была одета в день исчезновения — неизвестно.
Добровольцы просят сообщать информацию о ее возможном местонахождении инфоргам Наталье (8-982-909-15-00) или Дарье (8-950-491-35-42).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области пропали глухонемые мужчина и женщина, ушедшие в лес за грибами. Их искали 17 сентября в течение целого дня, поиски закончились благополучно.