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В Тюмени неделю ищут 52-летнего мужчину в очках

В Тюмени неделю ищут 52-летнего мужчину в очках

30 августа 2023, 16:57
Фото: 1MI
В областной столице пропал 52-летний мужчина. Он вышел из дома по адресу улица 50 лет Октября и не вернулся.

Пропал Сенаторов Юрий, 1971 года рождения. Последний раз его видели 22 августа, когда он вышел из дома по адресу улица 50 лет Октября. На вид около 50 лет, рост около 180 сантиметров, телосложение среднее, носит очки. Он был одет в синюю футболку, тёмную куртку, джинсы и кроссовки. Если вы его видели, позвоните в полицию по телефону (3452) 79-30-23.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области разыскивают Алексея Сапроненко, ему 25 лет, рост 176 см, плотного телосложения, волос русые, глаза серые.

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#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Поиск человека
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