В Тюмени неделю ищут 52-летнего мужчину в очках

Пропал Сенаторов Юрий, 1971 года рождения. Последний раз его видели 22 августа, когда он вышел из дома по адресу улица 50 лет Октября. На вид около 50 лет, рост около 180 сантиметров, телосложение среднее, носит очки. Он был одет в синюю футболку, тёмную куртку, джинсы и кроссовки. Если вы его видели, позвоните в полицию по телефону (3452) 79-30-23.