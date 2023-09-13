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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Поиск человека

В Тюмени уже неделю ищут пропавшего без вести 30-летнего мужчину

13 сентября 2023, 14:15
Фото: 1MI
Поиск человека
В областной столице с 8 сентября поисковики и родственники ищут 30-летнего молодого человека.

Леонид Окунев пропал ещё на прошлой неделе. Его рост 170 сантиметров, мужчина худощавого телосложения, глаза серые. Мог быть одет в тёмную куртку, чёрные брюки и кроссовки.

Если вы его видели, позвоните в спасателям «ТюменьРегионСпас» по телефону 8 800 600 59 52.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне проведения СВО пропал 38-летний житель Тюменской области Фаит Камалов. Его родственница не может найти тюменца уже несколько месяцев. Его забрали на военную базу в Ростове-на-Дону 14 мая, ранее он отбывал наказание в тюменской колонии.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Пропавшие
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