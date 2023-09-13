В Тюмени уже неделю ищут пропавшего без вести 30-летнего мужчину

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне проведения СВО пропал 38-летний житель Тюменской области Фаит Камалов. Его родственница не может найти тюменца уже несколько месяцев. Его забрали на военную базу в Ростове-на-Дону 14 мая, ранее он отбывал наказание в тюменской колонии.