В Тюмени уже неделю ищут пропавшего без вести 30-летнего мужчину

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Леонид Окунев пропал ещё на прошлой неделе. Его рост 170 сантиметров, мужчина худощавого телосложения, глаза серые. Мог быть одет в тёмную куртку, чёрные брюки и кроссовки.
Если вы его видели, позвоните в спасателям «ТюменьРегионСпас» по телефону 8 800 600 59 52.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне проведения СВО пропал 38-летний житель Тюменской области Фаит Камалов. Его родственница не может найти тюменца уже несколько месяцев. Его забрали на военную базу в Ростове-на-Дону 14 мая, ранее он отбывал наказание в тюменской колонии.