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В Тюмени сутки ищут 14-летнего подростка с черным рюкзаком

В Тюмени сутки ищут 14-летнего подростка с черным рюкзаком

25 августа 2023, 15:12
Фото: 1MI
В областной столице почти сутки ищут 14-летнего Игоря Семенова. Последний раз го видели на улице Новосёлов, он выходил из дома.

При себе у него был тёмный велосипед. Был одет в тёмно-синюю кепку, тёмно-зелёную толстовку, чёрные брюки, кроссовки серые. Молодой человек взял рюкзак тёмного цвета. Если вы его видели, позвоните в отдел полиции по телефону — 8 (3452) 29-11-20.

Ранее «Наш город» сообщал, что мама разыскивает 22-летнего сына, тюменца Александра Осинцева, он пропал после того, как уехал в зону СВО. С 26 июля он ей больше не звонил, почти месяц о тюменце фактически ничего неизвестно.

Тюменец втайне от мамы уехал на СВО, его уже месяц ищут родные
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#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Поиск человека
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