В Тюмени сутки ищут 14-летнего подростка с черным рюкзаком

Ранее «Наш город» сообщал, что мама разыскивает 22-летнего сына, тюменца Александра Осинцева, он пропал после того, как уехал в зону СВО. С 26 июля он ей больше не звонил, почти месяц о тюменце фактически ничего неизвестно.