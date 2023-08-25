В Тюмени сутки ищут 14-летнего подростка с черным рюкзаком

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
При себе у него был тёмный велосипед. Был одет в тёмно-синюю кепку, тёмно-зелёную толстовку, чёрные брюки, кроссовки серые. Молодой человек взял рюкзак тёмного цвета. Если вы его видели, позвоните в отдел полиции по телефону — 8 (3452) 29-11-20.
Ранее «Наш город» сообщал, что мама разыскивает 22-летнего сына, тюменца Александра Осинцева, он пропал после того, как уехал в зону СВО. С 26 июля он ей больше не звонил, почти месяц о тюменце фактически ничего неизвестно.