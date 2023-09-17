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В Тюменской области в лесу пропали глухонемые мужчина и женщина

В Тюменской области в лесу пропали глухонемые мужчина и женщина

17 сентября 2023, 16:31
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области
В Тюменской области успешно завершены поиски пропавших грибников. В Нижнетавдинском районе 17 сентября ушли в лес и не вернулись глухонемые мужчина и женщина.

Поиски тюменцев продолжались в течение дня воскресенья. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» несколько часов прочесывали лес в районе сел Бухтал — Тюнево. К счастью, любителей тихой охоты нашли.

«Пропавшие найдены, живы», — сообщили волонтеры ПО.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области продолжают собирать в лесах грибы — боровики, опята и грузди. По словам грибников, дикоросов в этом году очень много. Наиболее урожайные места в лесах в районе Железного Перебора, деревень Криводанова, Субботино, сел Ярково, Леваши.

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