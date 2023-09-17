В Тюменской области в лесу пропали глухонемые мужчина и женщина

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области продолжают собирать в лесах грибы — боровики, опята и грузди. По словам грибников, дикоросов в этом году очень много. Наиболее урожайные места в лесах в районе Железного Перебора, деревень Криводанова, Субботино, сел Ярково, Леваши.