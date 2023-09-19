Пропавшего тюменца нашли мертвым через 10 дней поисков

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — отметили волонтеры ПО «Белая сова — Тюмень».
Его искали больше 10 дней, поисками занимались поисковый отряд и полиция. О причинах смерти пока ничего не сообщается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области успешно завершены поиски пропавших грибников. В лесу заблудились глухонемые мужчина и женщина из Нижнетавдинского района. Волонтёры несколько часов прочесывали лес в районе сел Бухтал — Тюнево, в итоге пропавших тюменцев удалось найти.