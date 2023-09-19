Пропавшего тюменца нашли мертвым через 10 дней поисков

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области успешно завершены поиски пропавших грибников. В лесу заблудились глухонемые мужчина и женщина из Нижнетавдинского района. Волонтёры несколько часов прочесывали лес в районе сел Бухтал — Тюнево, в итоге пропавших тюменцев удалось найти.





