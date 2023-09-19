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Поиски человека в лесу

Пропавшего тюменца нашли мертвым через 10 дней поисков

19 сентября 2023, 10:59
Фото: 1MI
Поиски человека в лесу
42-летний Максим Разумов был в розыске с седьмого сентября. Его нашли мёртвым.
«Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким», — отметили волонтеры ПО «Белая сова — Тюмень».
Фото: ПО "Белая Сова"

Его искали больше 10 дней, поисками занимались поисковый отряд и полиция. О причинах смерти пока ничего не сообщается.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области успешно завершены поиски пропавших грибников. В лесу заблудились глухонемые мужчина и женщина из Нижнетавдинского района. Волонтёры несколько часов прочесывали лес в районе сел Бухтал — Тюнево, в итоге пропавших тюменцев удалось найти.


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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Пропал человек
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