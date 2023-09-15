Тюменка пожаловалась на жуткую антисанитарию в «Кофеине»

В ответ на обвинения представители кофейни заявили, что вины своей не признают, фото — старые, гайку в пирожном заметили своевременно, девушка — вероятно бывший сотрудник, а такого отношения к своей кухне они не понимают, так как фотографии были сделаны только для внутреннего чата, чтобы исправить ошибки.