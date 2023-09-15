Тюменка пожаловалась на жуткую антисанитарию в «Кофеине»

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Жительница Тюмени посетила кафе и поделилась своими совсем не положительными впечатлениями от увиденного. Девушку возмутила антисанитария, в которой готовится выпечка.
В подтверждение своих слов тюменка поделилась с изданием «72.ru» фотографиями, сделанными в заведении «Кофеин». В корзинках для закваски хлеба завелась плесень, а в десерте попалась гайка.
Также, по ее словам, по цеху, где готовится хлеб, разложена отрава для крыс, а сами грызуны пешком ходят по кухне.
В ответ на обвинения представители кофейни заявили, что вины своей не признают, фото — старые, гайку в пирожном заметили своевременно, девушка — вероятно бывший сотрудник, а такого отношения к своей кухне они не понимают, так как фотографии были сделаны только для внутреннего чата, чтобы исправить ошибки.