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Представители кофейни свою вину отрицают

Тюменка пожаловалась на жуткую антисанитарию в «Кофеине»

15 сентября 2023, 08:44
Фото: 1MI
Представители кофейни свою вину отрицают
Девушка сходила в кофейню, но вместо положительных впечатлений получила повод для написания негативного отзыва.

Жительница Тюмени посетила кафе и поделилась своими совсем не положительными впечатлениями от увиденного. Девушку возмутила антисанитария, в которой готовится выпечка.

В подтверждение своих слов тюменка поделилась с изданием «72.ru» фотографиями, сделанными в заведении «Кофеин». В корзинках для закваски хлеба завелась плесень, а в десерте попалась гайка.

Также, по ее словам, по цеху, где готовится хлеб, разложена отрава для крыс, а сами грызуны пешком ходят по кухне.

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В ответ на обвинения представители кофейни заявили, что вины своей не признают, фото — старые, гайку в пирожном заметили своевременно, девушка — вероятно бывший сотрудник, а такого отношения к своей кухне они не понимают, так как фотографии были сделаны только для внутреннего чата, чтобы исправить ошибки.

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#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Скандалы#Заведения#Любовь Селезнева
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