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Published Сегодня, 11:07

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После скандала на телешоу «Мужское/Женское» тюменку лишили родительских прав

2 августа 2023, 11:07
Фото: 1MI
Женщина на 8 месяце беременности.

Тюменку лишили родительских прав после съемок шоу «Мужское/Женское». Она снова вышла замуж, и через месяц должна родить ещё одного ребёнка. Женщина не выплачивала алименты на детей и не общалась с ними.

«Бабушка боролась за своих внуков. Сейчас она официально оформила опекунство», — сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Двухлетняя девочка и мальчик сейчас живут с бабушкой, у них все хорошо.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале июня семья из Тюменской области стала героями программы «Мужское/Женское» на Первом канале. В программу обратилась бабушка внуков с просьбой оказать помощь в получении опекунства над детьми. Женщина пожаловалась, что родители малышей свои обязанности не исполняют. Кроме того, злоупотребляют спиртными напитками. Дело рассматривали в суде Исетского района иск был гражданский.

Ранее решением суда родители были ограничены в родительских правах, с них взысканы алименты. Маму малышей уже привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Она задолжала детям около 300 тысяч рублей.

Многодетную тюменку лишили родительских прав
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные
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