После скандала на телешоу «Мужское/Женское» тюменку лишили родительских прав

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале июня семья из Тюменской области стала героями программы «Мужское/Женское» на Первом канале. В программу обратилась бабушка внуков с просьбой оказать помощь в получении опекунства над детьми. Женщина пожаловалась, что родители малышей свои обязанности не исполняют. Кроме того, злоупотребляют спиртными напитками. Дело рассматривали в суде Исетского района иск был гражданский.