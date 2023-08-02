После скандала на телешоу «Мужское/Женское» тюменку лишили родительских прав

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Тюменку лишили родительских прав после съемок шоу «Мужское/Женское». Она снова вышла замуж, и через месяц должна родить ещё одного ребёнка. Женщина не выплачивала алименты на детей и не общалась с ними.
«Бабушка боролась за своих внуков. Сейчас она официально оформила опекунство», — сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Двухлетняя девочка и мальчик сейчас живут с бабушкой, у них все хорошо.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале июня семья из Тюменской области стала героями программы «Мужское/Женское» на Первом канале. В программу обратилась бабушка внуков с просьбой оказать помощь в получении опекунства над детьми. Женщина пожаловалась, что родители малышей свои обязанности не исполняют. Кроме того, злоупотребляют спиртными напитками. Дело рассматривали в суде Исетского района иск был гражданский.
Ранее решением суда родители были ограничены в родительских правах, с них взысканы алименты. Маму малышей уже привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Она задолжала детям около 300 тысяч рублей.