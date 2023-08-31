Фирма «Тюменские аэрозоли» оказалась втянута в скандал вокруг премьера Эстонии

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
Среди постоянных клиентов предприятия «Тюменские аэрозоли» названы силовые и охранные структуры, «Почта России» и предприятия ТЭК.
Как пишет NEFT, среди недавних громких заявлений Кайи Каллас был призыв запретить выдачу туристических виз в ЕС для россиян, потому что это «привилегия». Кроме того, Эстония запретила въезд гражданам России.
Тем не менее, по данным журналистов, публичная риторика не помешала политику инвестировать 350 тысяч евро в фирму супруга. После публикации расследования оппозиция потребовала от Каллас уйти в отставку. Однако женщина отказалась это делать, заявив, что муж продал свою долю в компании «за цену бутерброда».
Ранее «Наш Город» писал, что производственное предприятие «Тюменские аэрозоли» подало иск в суд на тюменский комиссариат. Компания требует вернуть из зоны спецоперации своего сотрудника, призванного по мобилизации в ВС РФ. В фирме считают, что это было сделано незаконно, поскольку работник предприятия имел право на бронь от мобилизации.