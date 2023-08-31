Фирма «Тюменские аэрозоли» оказалась втянута в скандал вокруг премьера Эстонии

Тем не менее, по данным журналистов, публичная риторика не помешала политику инвестировать 350 тысяч евро в фирму супруга. После публикации расследования оппозиция потребовала от Каллас уйти в отставку. Однако женщина отказалась это делать, заявив, что муж продал свою долю в компании «за цену бутерброда».