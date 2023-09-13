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Тюменцы жалуются на гигантские очереди в ГИБДД

Тюменцы жалуются на гигантские очереди в ГИБДД

13 сентября 2023, 08:22
Фото: 1MI
Десятки водителей, приехавшие в среду, 13 сентября в ГИБДД по улице 50 лет Октября для регистрации транспорта, провели в ожидании приема несколько часов.
Фото: ЧП Тюмень
«Сколько это можно терпеть, когда примут меры?! ГИБДД на 50 лет Октября», — возмутился один из тюменцев.

Автовладельцы отметили, что в очереди приходится проводить несколько часов. При этом в других городах юга Тюменской области такого «кошмара» нет.

«На учет машину не поставить. Запись на госуслугах на месяц вперед. А потом еще и штраф выпишут за несвоевременную постановку авто в ГИБДД. Бардак», — возмутился один из водителей.
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Между тем в ГИБДД по Тюменской области отметили, что запись на регистрацию новых автомобилей на 50 лет Октября, 63 ведется в очном режиме в окне №20 — с предоставлением пакета всех необходимых документов. Весь остальной транспорт можно регистрировать через портал Госуслуги.

Во вторник, 12 сентября, в Тюмени в ГИБДД было зарегистрировано 465 автомобилей, 82 из которых по очной записи. Оставшиеся 383 — через портал Госуслуги.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской в августе этого года побили рекорд по автокредитам — на заемные средства в размере 668 миллионов рублей было приобретено около 500 автомобилей. Средний чек составил 1,4 миллиона рублей.

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