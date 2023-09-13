Тюменцы жалуются на гигантские очереди в ГИБДД

Между тем в ГИБДД по Тюменской области отметили, что запись на регистрацию новых автомобилей на 50 лет Октября, 63 ведется в очном режиме в окне №20 — с предоставлением пакета всех необходимых документов. Весь остальной транспорт можно регистрировать через портал Госуслуги.