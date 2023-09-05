Тюменцам рассказали, как защитить ребенка в период осенних заболеваний

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
На Тюменскую область обрушилась непогода. Кратковременные дожди сменяются сильнейшими ливнями. Световой день с каждым днем становится короче, температура воздуха при этом понижается. И ко всему прочему в город нагрянули северные ветры. Ранее мы даже писали о том, что в скором времени в областной столице наступят первые заморозки.
Конечно, непогода плохо отражается на общем состоянии горожан. Слякоть, сырость, дожди, отсутствие центрального отопления способствуют тому, что в городе повышается уровень заболеваемости. Ранее мы сообщали о том, что в Тюменской области зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирсуной инфекцией.
Однако, если большинство горожан привыкли к тому, что с наступлением осени их иммунитет атакуют вирусы, и они не понаслышке знают, как защитить себя. Но как же им защитить детей? Об этом сообщает издание Саратов24, опираясь на мнения экспертов.
Юные тюменцы сильнее родителей подвержены атаке вирусов. Особенно сейчас, с началом учебного года, когда количество детишек на квадратный метр увеличилось в разы. Одно чихание или кашель — и вот уже целый класс болеет неприятным вирусом.
Как сообщили эксперты, нередким заболеванием в осеннюю пору является отит. Если ребенок жалуется на плохую слышимость, зуд в ухе, который сопровождается отеком ушной раковины, это означает лишь одно — у ребенка наружный отит. Заболевание может сопровождаться ухудшением самочувствия малыша, изменением цвета ушной серы и кожи на ухе.
Если бдительные родители подозревают у своего ребенка отит, нужно незамедлительно обратиться к педиатру. Специалист назначит лечение. Однако, если проблема беспокоит ребенка достаточно часто, а заболевание несет хронический характер, то лечением должен заниматься ЛОР.
При лечение отита часто назначают комбинированные капли, а также антибиотики широкого спектра. Комплексное лечение помогает справиться с заложенностью в ушах уже в первые дни. Специалисты рекомендуют родителям уделить внимание юным тюменцам и поговорить с ними о гигиене слухового прохода. Его необходимо правильно очищать от гноя, корочек и серы. Это поможет предотвратить многие проблемы, связанные с ушами.
Конъюнктивит — еще одно из распространенных заболеваний в период осенней непогоды. Оно представляет собой воспаление слизистой оболочки глаза. И может быть вызвано как вирусом, так и бактерией.
Если на фоне общего недомогания у ребенка начали краснеть глаза, из глаз появились выделения, да к тому же у малыша еще и насморк, то скорее всего ваш ребенок болен конъюнктивитом. Если выделения из глаз обильные, но при этом глаза не очень красные, то у ребенка бактериальный конъюнктивит. Если вы наблюдаете иную картину: у ребенка красные глаза, но выделений из глаз практически нет, то у него вирусный конъюнктивит. Но, если все симптомы ярко выражены, то заболевание имеет смешанный тип.
Педиатры, осмотрев малыша, назначат ему правильное лечение. Специалисты рекомендуют родителям приводить на регулярные осмотры детей дошкольного возраста, входящим в группу риска (имеющие родственников с болезнями глаз). Кроме того, чтобы избежать и другие заболевания глаз в учебное время, офтальмологи рекомендуют посещать специалиста несколько раз в год.
Всплеск сезонных заболеваний — это повод отвезти ребенка на осмотр к педиатру. Однако специалисты рекомендуют родителям не забывать о базовых принципах профилактики.