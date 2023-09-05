Тюменцам рассказали, как защитить ребенка в период осенних заболеваний

Если на фоне общего недомогания у ребенка начали краснеть глаза, из глаз появились выделения, да к тому же у малыша еще и насморк, то скорее всего ваш ребенок болен конъюнктивитом. Если выделения из глаз обильные, но при этом глаза не очень красные, то у ребенка бактериальный конъюнктивит. Если вы наблюдаете иную картину: у ребенка красные глаза, но выделений из глаз практически нет, то у него вирусный конъюнктивит. Но, если все симптомы ярко выражены, то заболевание имеет смешанный тип.