«Рост 176, вес всего 45»: тюменская модель рассказала о своей страшной болезни

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Тюменская модель Алена Шишкова рассказала подписчикам в запрещенной в России социальной сети Instagram, что восемь лет боролась со страшной болезнью — анорексией.
Модельный бизнес часто ассоциируется у обывателей с этим заболеванием. Девушке пришлось долго и кропотливо восстанавливать силы медикаментозными средствами. А также Шишкова рассказала, что проходила специальные курсы лечения по набору веса в различных клиниках и санаториях. Однако такие меры не помогли тюменке. Тогда она обратилась за помощью в центр изучения расстройств пищевого поведения.
— Я много лет «возвращала» еду, не потому, что боялась лишнего веса (я очень хотела поправиться!). А потому, что еда и жидкость вызывали к утру отеки. А на утро съемки, а я не довольна своим лицом. И я стала «возвращать» еду, а потом еще и пить мочегонные таблетки, только бы не иметь отечное лицо утром, — написала модель.
Позднее, из-за употребления мочегонных препаратов у модели начали отказывать почки. Шишкова призналась, что была недовольна своей внешностью настолько, что боялась выходить в свет. Красавица была уверена, что ее выход — повод для очередной негативной оценки со стороны окружающих. Тюменка перестала фотографироваться. В апреле этого года ситуация стала критической: модель стала падать в обмороки.
Ситуация стала поводом для обращения в центр изучения расстройств пищевого поведения. К специалистам Алена попала с весом 45 килограммов, при этом рост модели составляет 176 сантиметров.
В центре тюменка провела 2,5 месяца под пристальным взглядом специалистов. Шишкова признается в том, что находилась на парентеральном питании (кормление через капельницу). С моделью общались психологи, диетологи — это позволило Шишковой вернуться к обычной жизни.
Красотка рассказала, что работа со специалистами помогла вернуть 15 кг. Однако после этого модели понадобилось хирургическое вмешательство, поскольку вес распределился неравномерно по телу. Хирург привел тюменку в нужную форму. Сейчас девушка находится на реабилитации и хочет вернуться к привычному образу жизни.