«Рост 176, вес всего 45»: тюменская модель рассказала о своей страшной болезни

Модельный бизнес часто ассоциируется у обывателей с этим заболеванием. Девушке пришлось долго и кропотливо восстанавливать силы медикаментозными средствами. А также Шишкова рассказала, что проходила специальные курсы лечения по набору веса в различных клиниках и санаториях. Однако такие меры не помогли тюменке. Тогда она обратилась за помощью в центр изучения расстройств пищевого поведения.