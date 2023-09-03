Пострадавшие в ДТП под Тюменью дети находятся в больнице. Один ребенок в реанимации

Ранее «Наш Город» писал, что накануне рядом с Богандинским произошла авария с участием Mercedes и Ford. Трамы в ДТП получили двое детей 2018 и 2016 годов рождения. По предварительным данным, водитель Mercedes врезался в Ford, когда водитель последнего совершал разворот у заправки.