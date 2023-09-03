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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Пострадавшие в ДТП под Тюменью дети находятся в больнице. Один ребенок в реанимации

Пострадавшие в ДТП под Тюменью дети находятся в больнице. Один ребенок в реанимации

3 сентября 2023, 09:52
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Тюменские медики рассказали о состоянии детей, попавших в аварию под поселком Богандинский в субботу вечером.
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Дети

По данным департамента здравоохранения, один из ребят проходит лечение в профильном отделении ОКБ № 2, второй находится в реанимации. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне рядом с Богандинским произошла авария с участием Mercedes и Ford. Трамы в ДТП получили двое детей 2018 и 2016 годов рождения. По предварительным данным, водитель Mercedes врезался в Ford, когда водитель последнего совершал разворот у заправки.

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