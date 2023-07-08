Тюменцы жалуются на условия лечения в стационаре для ветеранов

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
По словам тюменцев, в больничных палатах грязно, постельное белье не меняется, пациентам порой не хватает еды. Лекарственных препаратов также нет, поэтому родственникам больных приходится покупать медикаменты за свой счет.
Кроме того, в медицинском учреждении отсутствуют узкие специалисты, а имеющийся медперсонал не уделяет должного внимания больным.
По словам горожан, в связи с плачевной ситуацией в заведении уже направлены обращения в областной департамент здравоохранения, а также на иммя вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских. По данным депздрава, все обращения рассмотрят в установленные законом сроки и заявителям дадут ответы, пишет 72.ру.
Ранее «Наш Город» писал, в Тюмени врачи спасли 68-летнего мужчину с атеросклерозом от ампутации ноги. Мужчина поступил в медучреждение в критическом состоянии.