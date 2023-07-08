Тюменцы жалуются на условия лечения в стационаре для ветеранов

По словам горожан, в связи с плачевной ситуацией в заведении уже направлены обращения в областной департамент здравоохранения, а также на иммя вице-губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских. По данным депздрава, все обращения рассмотрят в установленные законом сроки и заявителям дадут ответы, пишет 72.ру.