Тюмень — город романтиков: тюменец сделал креативное предложение своей возлюбленной

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Молодой человек придумал оригинальный сценарий, чтобы этот момент стал одним из самых запоминающихся. Тюменец подготовил большой баннер со словами «Выходи за меня замуж».Растяжку со словами развернули друзья на набережной во время речной прогулки влюбленных на теплоходе.
Романтичный видеоролик был опубликован социальных сетях. Слов невесты не слышно, но судя по реакции друзей и самого жениха, она ответила заветное «да».
Кстати, по данным информационного центра правительства Тюменской области, за первые 4 месяца года в регионе свадьбы сыграли около 3 тысяч пар влюбленных. Что на 5,5% больше, чем в 2022 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени и Тобольске в 2022 году четыре несовершеннолетние девочки в возрасте до 15 лет вышли замуж. В 17 лет в 2022 году в Тюмени женились трое юношей и восемь девушек.