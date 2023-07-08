В Тюмени банкоматы отказывают принимать новые купюры. В чем проблема?

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
«Сегодня на сдачу дали в магазине вот такие новые купюры „5 рублей“. Решила положить в банкомат с другими банкнотами, оказывается. Старые купюры взял, а новые выкидывает! Что за новость — это что, не деньги или банкомат ещё не знает, что вышли в оборот эти новые 5-рублевые купюры?» — написала местная жительница сообществе ЧС Тюмень.
В комментариях под постом горожане предположили, что, вероятнее всего, причиной отказа является необновленное программное обеспечение.
«Когда вышли купюры номиналом 2 тысячи, банкомат их тоже не принимал. Потом настроили и все стало нормально», — написала Светлана Т.
В июне этого года вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков пояснял, что трудности при использовании новых купюр при работе с банкоматами кроются в проблеме с обновление софта банкоматов иностранного производства. Трудности связаны с уходом из России крупных поставщиков этого оборудования.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в оборот новые 5-ти и 10-рублевые купюры вошли еще в январе этого года. Новые банкноты покрыты специальным лаком, которые увеличивает срок их службы на 30%.