В Тюмени банкоматы отказывают принимать новые купюры. В чем проблема?

В июне этого года вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков пояснял, что трудности при использовании новых купюр при работе с банкоматами кроются в проблеме с обновление софта банкоматов иностранного производства. Трудности связаны с уходом из России крупных поставщиков этого оборудования.