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В Тюмени банкоматы отказывают принимать новые купюры. В чем проблема?

8 июля 2023, 05:42
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени банкоматы отказывают принимать новые купюры

В Тюмени банкоматы отказываются принимать новые банкноты номиналов 5 рублей, поступившие в обращение еще в январе этого года. По словам горожан, банкоматы принимают старые пятирублевки, но новые — нет.
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Тюмень
«Сегодня на сдачу дали в магазине вот такие новые купюры „5 рублей“. Решила положить в банкомат с другими банкнотами, оказывается. Старые купюры взял, а новые выкидывает! Что за новость — это что, не деньги или банкомат ещё не знает, что вышли в оборот эти новые 5-рублевые купюры?» — написала местная жительница сообществе ЧС Тюмень.

В комментариях под постом горожане предположили, что, вероятнее всего, причиной отказа является необновленное программное обеспечение.

«Когда вышли купюры номиналом 2 тысячи, банкомат их тоже не принимал. Потом настроили и все стало нормально», — написала Светлана Т.

В июне этого года вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков пояснял, что трудности при использовании новых купюр при работе с банкоматами кроются в проблеме с обновление софта банкоматов иностранного производства. Трудности связаны с уходом из России крупных поставщиков этого оборудования.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в оборот новые 5-ти и 10-рублевые купюры вошли еще в январе этого года. Новые банкноты покрыты специальным лаком, которые увеличивает срок их службы на 30%.

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