Тюменские медики спасли пенсионера от ампутации ноги

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Из-за атеросклероза у него были сильные боли в ногах — медики выявили закупоривание подвздошной бедренной артерии и артерии голени. Оперативно была проведены гибридная операция, благодаря которой удалось сохранить не только жизнь пациента, но и его ногу.
Пожилой мужчина почувствовал улучшение состояние здоровья уже в первые часы после оперативного вмешательства. Он начал передвигаться сам, и уже без болевого синдрома.
«Благодаря технологическим возможностям и качеству хирургии ОКБ № 1, мы сейчас удачно справляемся с различными патологиями. Наши специалисты первые в Тюмени, кто освоил успешную методику гибридной операции. Мы проводим их два-три раза в неделю», — пояснил заведующий кардиохирургическим отделением № 1 ОКБ № 1 Никита Стогний.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли жизнь ребенку, который проглотил канцелярскую иглу. 9-летнему школьнику выполнили эндоскопическую операцию и успешно извлекли из желудка инородный предмет