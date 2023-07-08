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Тюменские медики спасли пенсионера от ампутации ноги

8 июля 2023, 06:11
Фото: 1MI

Тюменские медики спасли ногу мужчине с тяжелым заболеванием

Тюменские врачи спасли 68-летнего жителя Голышмановского района от ампутации ноги. Пенсионер поступил в больницу в тяжелом состоянии.
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Тюмень

Из-за атеросклероза у него были сильные боли в ногах — медики выявили закупоривание подвздошной бедренной артерии и артерии голени. Оперативно была проведены гибридная операция, благодаря которой удалось сохранить не только жизнь пациента, но и его ногу.

Пожилой мужчина почувствовал улучшение состояние здоровья уже в первые часы после оперативного вмешательства. Он начал передвигаться сам, и уже без болевого синдрома.

«Благодаря технологическим возможностям и качеству хирургии ОКБ № 1, мы сейчас удачно справляемся с различными патологиями. Наши специалисты первые в Тюмени, кто освоил успешную методику гибридной операции. Мы проводим их два-три раза в неделю», — пояснил заведующий кардиохирургическим отделением № 1 ОКБ № 1 Никита Стогний.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли жизнь ребенку, который проглотил канцелярскую иглу. 9-летнему школьнику выполнили эндоскопическую операцию и успешно извлекли из желудка инородный предмет

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