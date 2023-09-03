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«Вылетели из машины через стекло»: в ДТП под Тюменью пострадали двое детей

«Вылетели из машины через стекло»: в ДТП под Тюменью пострадали двое детей

3 сентября 2023, 04:00
Фото: 1MI
Авария произошла в субботу вечером рядом с поселком Богандинский. Здесь столкнулись Mercedes и Ford.
Сюжет
Дети

Водитель Ford хотел развернуться у заправки. Включил поворотник и в этот момент водитель Mercedes решил его обогнать. От удара Ford несколько раз развернуло, автомобиль вылетел в кювет.

В результате ДТП пострадали два пассажира Ford — дети 2016 и 2018 годов рождения. Они вылетели из автомобиля в стекло. В настоящее время дети находятся в больнице.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 30 сентября на улице Парфенова автомобиль сбил ребенка. Юный тюменец перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии он получил ушибы.

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#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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