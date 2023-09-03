«Вылетели из машины через стекло»: в ДТП под Тюменью пострадали двое детей

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Водитель Ford хотел развернуться у заправки. Включил поворотник и в этот момент водитель Mercedes решил его обогнать. От удара Ford несколько раз развернуло, автомобиль вылетел в кювет.
В результате ДТП пострадали два пассажира Ford — дети 2016 и 2018 годов рождения. Они вылетели из автомобиля в стекло. В настоящее время дети находятся в больнице.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 30 сентября на улице Парфенова автомобиль сбил ребенка. Юный тюменец перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии он получил ушибы.