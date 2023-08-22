Зарубежные фармкомпании уходят с рынка лекарств России

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:23
Updated Сегодня, 19:23
Вслед за МSD из России уходят другие производители лекарств. Письмо о прекращении ввоза 196-и лекарственных препаратов начинает действовать, сообщают «Новые Известия».
Зепатир — один из самых востребованных препаратов против гепатита С. Почти пятая часть всех госзакупок лекарств от этого заболевания приходится именно на этот препарат. На это тратится каждый год по 1 млрд рублей.
«Зепатир — хороший препарат, но хочу отметить, что на сегодня помимо него существует еще 7 схем лечения гепатита С. Жалко конечно, что этого препарата больше не будет, он был относительно дешевый, всего 1 таблетка, эффективный и хорошо переносился. Но хочу сказать, что многие западные производства уже локализованы в России», — сообщил «Новым Известиям представители организации „Вместе против гепатита“ Никитой Коваленко.
Препарат производит американская МSD — он не единственный, кто уходит с российского фармацевтического рынка. В списках ещё компания Teva. Помимо санкций возникают проблемы с регистрацией предельной стоимости препарата. Из-за этого фармкомпании несут убытки.
Появилась информация, что датская компания Novo Nordisk перестала поставлять в РФ инсулин. В перечне медикаментов, которые перестанут поступать, также немало лекарств, которые применяются для лечения онкологии, ВИЧ, болезни Альцгеймера и шизофрении.
Недастаток препаратов начнут заполнять подделки ушедших из РФ лекарств, а также нелегально ввезенные препараты. Собственно, уход зарубежных препаратов уже постепенно происходит. Во время опроса, проведенного Лигой защиты пациентов по поводу новых препаратов — дженериков и «заменителей», наводнивших российский фармрынок, многие пациенты отмечали негативный последствия и «побочку».
Почти 64% пациентов высказались о том, что дженерики и заменители вызывают у них нежелательные побочные эффекты.
«Очень похоже на то, что мы прерываем все отношения с западными партнерами. Это трудно логистически, неподъемно для бюджета, учитывая курс рубля… Издержки для государства, судя по всему, перевесили все плюсы», — считает доктор медицинских наук, онколог Максим Рыков.
Под угрозой ухода многие эффективные онкопрепараты, лекарства, которые применяют при артрите. На государственном уровне, похоже, никто не может оценить масштаб бедствия в РФ нет ресурса, который собирал бы данные о побочках.