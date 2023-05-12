nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:29

Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

Изображение материала

Тобольского подростка, пытавшегося поджечь военкомат, отправили на лечение в Тюмень

12 мая 2023, 05:29

Пытавшегося поджечь тобольский военкомат подростка отправили в Тюмень на лечение

Тобольского подростка, пытавшего поджечь здание военкомата, отправили в психоневрологический интернат, расположенный в поселке Винзили. Данную информацию «Нашему Городу» подтвердили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

До этого школьник находился под стражей. Юному тоболяку предъявлено обвинение по части третьей статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьи 205 УК РФ «Террористический акт».

Ранее «Наш Город» писал, что 15-летнего школьника, направлявшегося в военкомат Тобольска и Тобольского района с коктейлем Молотова задержали сотрудники правоохранительных органов в конце февраля 2023 года.

Какой мотив был у ребенка — неизвестно. Имеется информация о том, что отец мальчика — участник специальной военной операции. И в феврале он приезжал в Тобольск в отпуск.

Читайте также:
В Тобольске школьника с коктейлем Молотова задержали на полпути к военкоматуДобровольцы в Тюменской области ошибочно приняли путешественника за поджигателя лесовТюменская прокуратура нашла виновников пожаров на территории региона
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тобольск#СВО#Военкомат#Теракт#Лечение
Подпишитесь
Смог над Тюменью рассеялся: качество воздуха улучшилось в 6 раз
Сегодня, 03:53
Книги, нижнее белье, посуда — чем делятся тюменцы друг с другом
Вчера, 07:58
На тюменской трассе школьный автобус с детьми протаранил Lada. Есть пострадавшие
Сегодня, 04:27
Тюменская прокуратура нашла виновников пожаров на территории региона
Сегодня, 05:03
8 лесных пожаров действуют в Тюменской области
Сегодня, 03:17
Кто виноват в лесных пожарах на территории региона?
Вчера, 07:15