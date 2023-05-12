Тобольского подростка, пытавшегося поджечь военкомат, отправили на лечение в Тюмень

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
До этого школьник находился под стражей. Юному тоболяку предъявлено обвинение по части третьей статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьи 205 УК РФ «Террористический акт».
Ранее «Наш Город» писал, что 15-летнего школьника, направлявшегося в военкомат Тобольска и Тобольского района с коктейлем Молотова задержали сотрудники правоохранительных органов в конце февраля 2023 года.
Какой мотив был у ребенка — неизвестно. Имеется информация о том, что отец мальчика — участник специальной военной операции. И в феврале он приезжал в Тобольск в отпуск.