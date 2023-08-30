В Тюменской области начался резкий рост коронавируса

Руководитель управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что прогнозировать ситуацию по заболеваемости еще сложно. В преддверии осенне-зимнего сезона заболеваемость простудными заболеваниями и общее недомогание горожан не является редкостью, поэтому говорить о подъеме заболеваемости коронавирусом еще рано. Ситуация по заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на постоянном контроле управления. На данный момент никаких ограничений не введено.