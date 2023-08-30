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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

За прошедшую неделю в Тюмени увеличилось количество заболевших коронавирусом.

В Тюменской области начался резкий рост коронавируса

30 августа 2023, 07:28
Фото: 1MI
За прошедшую неделю в Тюмени увеличилось количество заболевших коронавирусом.
За прошедшую неделю 8,3% жителей Тюменской области заболели коронавирусом. Специалисты уверены, беспокоится не о чем. Однако цифры говорят сами за себя.

В Тюменской области увеличилось число заболевших COVID-19. Как сообщили в региональном отделении Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в области заболели 26 людей. Что по сравнению с предыдущей неделей больше на 8,3%. И речь идет только о зарегистрированных случаях.

Ранее мы сообщали, что в России появился новый вид коронавируса. Ученые назвали его «Эрис». Случаи заражения этим вирусом уже были выявлены в Московской, Иркутской, Магаданской областях, а также в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Хакасии и Бурятии.

Руководитель управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что прогнозировать ситуацию по заболеваемости еще сложно. В преддверии осенне-зимнего сезона заболеваемость простудными заболеваниями и общее недомогание горожан не является редкостью, поэтому говорить о подъеме заболеваемости коронавирусом еще рано. Ситуация по заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 находится на постоянном контроле управления. На данный момент никаких ограничений не введено.

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в связи с наступлением холодов и осенней хандрой в городских аптеках вырос спрос на противопростудные препараты.

#Общество#Коронавирус#Пациенты#Врачи#Прививки#Ковид#Анастасия Ильина
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