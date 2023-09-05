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Тюменцам обещают заморозки до -5

Тюменцам обещают заморозки до -5

5 сентября 2023, 07:37
Фото: 1MI
По прогнозам метеорологов филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в период с 6 по 8 сентября ночь ожидаются заморозки от 0 до -5.

В ночь с 5 на 6 сентября вероятны кратковременные дожди, местами туманы. Днем в среду температура воздуха составит +13…+18. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 14 м/с.

Четверг, 7 сентября, пройдет преимущественно без осадков, при переменной облачности. Ночью температура воздуха составит +4…+9, днем потеплеет до +14…+19.

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Ранее «Наш Город» писал, что в районах Тюменской области на этой неделе начнут включать отопление. О начале отопительного сезона заявил глава Аромашевского района Игорь Власов — старт будет дан 8 сентября.

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