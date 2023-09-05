Тюменцам обещают заморозки до -5

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В ночь с 5 на 6 сентября вероятны кратковременные дожди, местами туманы. Днем в среду температура воздуха составит +13…+18. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 14 м/с.
Четверг, 7 сентября, пройдет преимущественно без осадков, при переменной облачности. Ночью температура воздуха составит +4…+9, днем потеплеет до +14…+19.
Ранее «Наш Город» писал, что в районах Тюменской области на этой неделе начнут включать отопление. О начале отопительного сезона заявил глава Аромашевского района Игорь Власов — старт будет дан 8 сентября.