Пылкая тюменка ударила возлюбленного ножом после ссоры

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
31-летняя местная жительница проживала в доме пострадавшего. В один из дней парочка распивала спиртные напитки, в ходе которой произошла словесная перепалка. Женщина не стала продолжать скандал, собрала вещи и ушла из дома.
Сожитель спустя время разыскал свою пассию, вновь начались разборки, в результате женщина достала нож из рюкзака и воткнула его в возлюбленного.
— Мужчина был доставлен в медицинское учреждение с колото-резаной раной голени. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Теперь женщину могут ожидать серьезные последствия в виде лишения свободы на длительный срок, вплоть до пяти лет, за умышленное причинение вреда здоровью.