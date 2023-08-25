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Пылкая тюменка ударила возлюбленного ножом после ссоры

Пылкая тюменка ударила возлюбленного ножом после ссоры

25 августа 2023, 06:51
Фото: 1MI
Любовная драма разыгралась в селе Ярково Тюменской области. 31-летняя женщина и ее кавалер распивали алкоголь и поссорились. Выяснение отношений закончилось поножовщиной.

31-летняя местная жительница проживала в доме пострадавшего. В один из дней парочка распивала спиртные напитки, в ходе которой произошла словесная перепалка. Женщина не стала продолжать скандал, собрала вещи и ушла из дома.

Сожитель спустя время разыскал свою пассию, вновь начались разборки, в результате женщина достала нож из рюкзака и воткнула его в возлюбленного.

— Мужчина был доставлен в медицинское учреждение с колото-резаной раной голени. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Теперь женщину могут ожидать серьезные последствия в виде лишения свободы на длительный срок, вплоть до пяти лет, за умышленное причинение вреда здоровью.

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#Уголовное дело#Ссора#Поножовщина#Криминал#Алексей Каримов
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