За долг в 500 рублей два тюменца забили до смерти человека

По данным, озвученным в суде, в тот день двое друзей решили выпить. Когда у них закончились деньги, они вспомнили о мужчине, который должен им деньги, и отправились к нему. Подойдя, они немедленно начали избивать его, и остановившись только тогда, когда он перестал дышать.