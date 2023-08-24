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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

За долг в 500 рублей два тюменца забили до смерти человека

За долг в 500 рублей два тюменца забили до смерти человека

24 августа 2023, 11:11
Фото: 1MI
Преступление произошло 20 августа на улице Заимка-Волга.

По данным, озвученным в суде, в тот день двое друзей решили выпить. Когда у них закончились деньги, они вспомнили о мужчине, который должен им деньги, и отправились к нему. Подойдя, они немедленно начали избивать его, и остановившись только тогда, когда он перестал дышать.

Затем они сняли с него ботинки, чтобы сами обуться, и отправились в магазин. Там они купили дополнительное алкогольное напитки и продолжили свой вечер.

Как позже установили судмедэксперты, мужчина получил серьезные травмы, включая переломы грудной клетки, разрыв легкого, ушибы и синяки на груди.

24-летнему Игорю Ч. и 39-летнему Амиру Т. предъявляют обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью и неосторожности, которая привела к смерти (ч.4 ст. 111 УК РФ).

По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, они признали свою вину в совершенном преступлении. Сегодня, 24 августа, Центральный районный суд Тюмени назначил меру пресечения, согласно которой они будут содержаться под стражей до 20 октября 2023 года.

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#Происшествия#Алкоголь#Долг#Преступление#Происшествие#Алексей Каримов
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