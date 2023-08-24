За долг в 500 рублей два тюменца забили до смерти человека

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
По данным, озвученным в суде, в тот день двое друзей решили выпить. Когда у них закончились деньги, они вспомнили о мужчине, который должен им деньги, и отправились к нему. Подойдя, они немедленно начали избивать его, и остановившись только тогда, когда он перестал дышать.
Затем они сняли с него ботинки, чтобы сами обуться, и отправились в магазин. Там они купили дополнительное алкогольное напитки и продолжили свой вечер.
Как позже установили судмедэксперты, мужчина получил серьезные травмы, включая переломы грудной клетки, разрыв легкого, ушибы и синяки на груди.
24-летнему Игорю Ч. и 39-летнему Амиру Т. предъявляют обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью и неосторожности, которая привела к смерти (ч.4 ст. 111 УК РФ).
По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, они признали свою вину в совершенном преступлении. Сегодня, 24 августа, Центральный районный суд Тюмени назначил меру пресечения, согласно которой они будут содержаться под стражей до 20 октября 2023 года.