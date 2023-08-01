Тюменец заплатит 5 тысяч рублей за избиения сына в общественном месте

Отмечается, что во время судебного заседания, отец ребенка признал свою вину. Он рассказал, что во время ссоры не смог справиться с эмоциями, из-за чего и набросился на сына. Кроме того, Сергей пообещал больше не применять силу в отношении сына. Суд оштрафовал тюменца на 5 тысяч рублей.