Тюменец заплатит 5 тысяч рублей за избиения сына в общественном месте

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Стало известно, что тюменец, избивший своего сына в общественном месте заплатит 5 тысяч рублей. Речь идет об инциденте, произошедшем в сквере «Серебряные ключи» в августе прошлого года. Несколько дней назад издание «Nashgorod.ru» сообщил, что сотрудникам полиции удалось найти отца ребенка.
По информации объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области, Сергей вместе с сыном находился во дворе дома. Отец нанес ребенку несколько ударов ладонью по лицу, затем схватил 12-летнего сына за кофту. Из-за ударов ребенок упал на землю, мужчина же продолжил наносить удары, но уже ногами.
Отмечается, что во время судебного заседания, отец ребенка признал свою вину. Он рассказал, что во время ссоры не смог справиться с эмоциями, из-за чего и набросился на сына. Кроме того, Сергей пообещал больше не применять силу в отношении сына. Суд оштрафовал тюменца на 5 тысяч рублей.