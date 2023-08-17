Жена после пьянки напала на мужа с ножом в Тюмени

По этому факту была задержана 43-летняя безработная жительница Тюмени. Женщина созналась в содеянном, рассказав, что в день происшествия они с мужем распивали спиртные напитки. После затянувшегося «праздника», супруги начали выяснять отношения в словесной перепалке. В результате, жена схватила нож и нанесла мужу ранение в область живота.