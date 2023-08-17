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Жена после пьянки напала на мужа с ножом в Тюмени

Жена после пьянки напала на мужа с ножом в Тюмени

17 августа 2023, 10:13
Фото: 1MI
В полицию Тюмени поступил сигнал от одного из медицинских учреждений о ножевом ранении, с которым поступил 45-летний мужчина.

В ходе предварительного опроса, пострадавший заявил, что ранение он получил от жены.

По этому факту была задержана 43-летняя безработная жительница Тюмени. Женщина созналась в содеянном, рассказав, что в день происшествия они с мужем распивали спиртные напитки. После затянувшегося «праздника», супруги начали выяснять отношения в словесной перепалке. В результате, жена схватила нож и нанесла мужу ранение в область живота.

Дознаватель ОП № 1 УМВД России по г. Тюмени возбудил уголовное дело по факту преступления по ч.2. ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Женщине грозит до 2 лет лишения свободы.

На данный момент к тюменке принята мера письменного обязательства явиться по вызову органа расследования или суда.

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#Алексей Каримов#Ножевые ранения#Бытовая ссора#Семейная ссора
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