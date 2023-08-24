Житель Тобольска обокрал спящего на остановке мужчину

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
После проведения расследования, сотрудники уголовного розыска выявили и задержали подозреваемого — уже судимого 32-летнего мужчину, который признался в совершении преступления.
Оказалось, что потерпевший, после ночного посещения развлекательного заведения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заснул на автобусной остановке в 10 микрорайоне. Преступник решил воспользоваться этой возможностью и похитил у заснувшего мужчины телефон, после чего быстро скрылся. Впоследствии, он сдал украденное устройство в комиссионный магазин.