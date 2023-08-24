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Житель Тобольска обокрал спящего на остановке мужчину

Житель Тобольска обокрал спящего на остановке мужчину

24 августа 2023, 10:31
Фото: 1MI
В полицию Тобольска обратился 40-летний мужчина, заявив о краже его мобильного телефона стоимостью 23 000 рублей.

После проведения расследования, сотрудники уголовного розыска выявили и задержали подозреваемого — уже судимого 32-летнего мужчину, который признался в совершении преступления.

Оказалось, что потерпевший, после ночного посещения развлекательного заведения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заснул на автобусной остановке в 10 микрорайоне. Преступник решил воспользоваться этой возможностью и похитил у заснувшего мужчины телефон, после чего быстро скрылся. Впоследствии, он сдал украденное устройство в комиссионный магазин.

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#Происшествия#Тобольск#Кража#Происшествие#Алексей Каримов#Автобусная остановка#Мобильный телефон
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