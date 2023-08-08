В Тюмени девушка инсценировала кражу миллионов рублей из сейфа магазина

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В областной столице тюменка инсценировала кражу трёх миллионов рублей, деньги она присвоила.
«В ходе расследования уголовного дела по факту ограбления в отношении местной жительницы сотрудниками полиции установлено, что женщина сама инициировала нападение. По версии следствия, женщина 1994 года рождения, являясь материально ответственным лицом, имела доступ к денежным средствам, находящимся в сейфах сети магазинов», — сообщили в УМВД по Тюменской области.
Обвиняемая привлекла ещё двух человек (своих знакомых). Мужчины инсценировали ограбление. Вверенные ей денежные средства в размере более 3 миллионов рублей, принадлежащие сетевой линии магазинов, они были присвоены. В сентябре 2022 года задержать подозреваемых не удалось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемых грабителей. В конце июля текущего года оперативники установили и задержали ранее судимых мужчин 1985 и 1988 года рождения. Мужчины сообщили, что тюменка заплатила им по 50 тысяч рублей, они дали признательные показания.
По данному факту следователем ОП № 6 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. Женщине грозит до 10 лет. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», им грозит до семи лет. Другие подробности уголовного дела выясняются, расследование продолжается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени арестован начальник одного из отделов Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Мужчину обвиняют в получении взяток в крупном размере. Чтобы прятать денежные средства он покупал недвижимость и открывал банковские счета на своего тестя. Об уголовном деле против тюменца рассказали в прокуратуре Тюменской области. В полиции сообщили, что с 2017 по 2023 годы он получил взятки на общую сумму 3,7 млн рублей. Мужчина приобрел и оформил на тестя дом за 9,7 млн, а еще открыл на его имя счет в банке, остаток на котором, на момент обнаружения, составлял пять млн рублей. Он брал деньги за покровительство в регистрации заключений экспертиз промышленной безопасности в государственном реестре.
За 2022 год в Тюменской области существенно увеличилось число тяжких коррупционных преступлений — с 338 до 416. За год к дисциплинарной ответственности было привлечено 844 должностных лица.