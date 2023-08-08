В Тюмени девушка инсценировала кражу миллионов рублей из сейфа магазина

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени арестован начальник одного из отделов Северо-Уральского управления Ростехнадзора. Мужчину обвиняют в получении взяток в крупном размере. Чтобы прятать денежные средства он покупал недвижимость и открывал банковские счета на своего тестя. Об уголовном деле против тюменца рассказали в прокуратуре Тюменской области. В полиции сообщили, что с 2017 по 2023 годы он получил взятки на общую сумму 3,7 млн рублей. Мужчина приобрел и оформил на тестя дом за 9,7 млн, а еще открыл на его имя счет в банке, остаток на котором, на момент обнаружения, составлял пять млн рублей. Он брал деньги за покровительство в регистрации заключений экспертиз промышленной безопасности в государственном реестре.