За неудачную кражу овцы осудили трех тюменцев

Раннее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в областной столице мужчина с ножовкой в руках устроил разбой в одном из магазинов. Угрожая оружием, тюменец украл 30 мобильных телефонов. После задержания выяснилось, что горожанин уже был ранее судим.