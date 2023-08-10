За неудачную кражу овцы осудили трех тюменцев

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В Тюменской области (Казанский район) трое мужчин пытались украсть овцу. По сообщению пресс-службы судебной системы Тюменской области, 10 июня текущего года нетрезвая троица приехала к заброшенному зданию. Здесь они увидели пасущееся животное. В голове у приятелей возникла идея похитить животное. Попытка оказалось неудачной, мужчин застали врасплох на месте преступления.
В ведомстве сообщили, что воришки признали свою вину в суде. Интересно, что сумма ущерба, если бы попытка оказалась удачной, составила бы 10 тысяч 200 рублей.
Госорганы назначили мужчинам по 200 часов исправительных работ.
Раннее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в областной столице мужчина с ножовкой в руках устроил разбой в одном из магазинов. Угрожая оружием, тюменец украл 30 мобильных телефонов. После задержания выяснилось, что горожанин уже был ранее судим.