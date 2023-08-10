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Троица из Тюменской области попалась на попытке украсить овцу

За неудачную кражу овцы осудили трех тюменцев

10 августа 2023, 07:58
Фото: Антон Засимов / 1MI
Троица из Тюменской области попалась на попытке украсить овцу
Ущерб мог составить 10 тысяч рублей.

В Тюменской области (Казанский район) трое мужчин пытались украсть овцу. По сообщению пресс-службы судебной системы Тюменской области, 10 июня текущего года нетрезвая троица приехала к заброшенному зданию. Здесь они увидели пасущееся животное. В голове у приятелей возникла идея похитить животное. Попытка оказалось неудачной, мужчин застали врасплох на месте преступления.

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В ведомстве сообщили, что воришки признали свою вину в суде. Интересно, что сумма ущерба, если бы попытка оказалась удачной, составила бы 10 тысяч 200 рублей.

Госорганы назначили мужчинам по 200 часов исправительных работ.

Раннее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что в областной столице мужчина с ножовкой в руках устроил разбой в одном из магазинов. Угрожая оружием, тюменец украл 30 мобильных телефонов. После задержания выяснилось, что горожанин уже был ранее судим.

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#Анастасия Ильина#Кража#Кража скота#Деньги#Общественные работы#Суд
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