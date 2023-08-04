Тюменец с ножовкой устроил разбой в магазине

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Жителя Тюмени будут судить за разбойное нападение и кражу тридцати мобильных телефонов. Инцидент произошел в одном из салонов сотовой связи на улице Республики.
О происшествии в полицию сообщили сотрудники торговой точки. Они пояснили, что ворвался в салон и злоумышленник, угрожая продавцу-консультанту полотном ножовки по металлу, потребовал отдать ему смартфоны. Опасаясь за свою жизнь, девушка не стала оказывать сопротивления и отдала 30 мобильных телефонов и денежные средства. Сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей.
Похитителя удалось задержать по горячим следам. Им оказался неоднократно судимый 36-летний житель Тобольска. Несколько телефонов тоболяк уже успел продать, но большая часть гаджетов изъята и будет возвращена законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее 36-летний тоболяк находится в СИЗО.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 28-летний местный житель украл из магазина несколько электронных сигарет. Похитителя задержали.