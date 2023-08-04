nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Изображение материала

Тюменец с ножовкой устроил разбой в магазине

4 августа 2023, 06:52
Фото: Пресс-служба УМВД России по Тюменской области
Он украл 30 мобильных телефонов.
Сюжет
Тюмень

Жителя Тюмени будут судить за разбойное нападение и кражу тридцати мобильных телефонов. Инцидент произошел в одном из салонов сотовой связи на улице Республики.

О происшествии в полицию сообщили сотрудники торговой точки. Они пояснили, что ворвался в салон и злоумышленник, угрожая продавцу-консультанту полотном ножовки по металлу, потребовал отдать ему смартфоны. Опасаясь за свою жизнь, девушка не стала оказывать сопротивления и отдала 30 мобильных телефонов и денежные средства. Сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей.

Похитителя удалось задержать по горячим следам. Им оказался неоднократно судимый 36-летний житель Тобольска. Несколько телефонов тоболяк уже успел продать, но большая часть гаджетов изъята и будет возвращена законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее 36-летний тоболяк находится в СИЗО.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 28-летний местный житель украл из магазина несколько электронных сигарет. Похитителя задержали.

Читайте также:
Квартиры тюменцев атаковали летучие мыши. ВидеоВ Тюмени 52-летняя врач умерла после бариатрической операцииТюменская компания построила самый маленький дом в мире
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Кража#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Тюмень#Тюменская область#Разбой#Разбойное нападение
Подпишитесь
«Не стесняйся — вот тебе кляп»: как в Тюмени проходят горячие секс-вечеринки
Сегодня, 06:30
«Воруют внаглую»: почему коррупция в регионе растет, а расследования этих дел хромают
Вчера, 10:29
В Тюмени 52-летняя врач умерла после бариатрической операции
Сегодня, 05:00
Пенсионный возраст в России хотят снова повысить: чем обернется для тюменцев?
Сегодня, 08:06
Тюменские бойцы показали, как обустроили быт на передовой (ВИДЕО)
Сегодня, 02:58
Он заряжал нас энергией: в зоне СВО погиб страйкболист из Тюмени
Сегодня, 01:00