Тюменец с ножовкой устроил разбой в магазине

О происшествии в полицию сообщили сотрудники торговой точки. Они пояснили, что ворвался в салон и злоумышленник, угрожая продавцу-консультанту полотном ножовки по металлу, потребовал отдать ему смартфоны. Опасаясь за свою жизнь, девушка не стала оказывать сопротивления и отдала 30 мобильных телефонов и денежные средства. Сумма ущерба составила почти 300 тысяч рублей.